Кандидатов на должность директора школы обязали доказывать уровень владения государственным языком

 
Ексклюзивы
1/5
Ни единого артефакта русской культуры. Археологи опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Археологи опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Просмотров: 783
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Просмотров: 594
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Просмотров: 729
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
Просмотров: 738
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Просмотров: 387
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1332
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2 Просмотров: 666
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
7 Просмотров: 2502
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 387
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
15 Просмотров: 1647
Фото
Все фото
5
3
5
7
4
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
&quot;Слуга народа&quot; назвала Верховную Раду &quot;Верховным Советом&quot;
"Слуга народа" назвала Верховную Раду "Верховным Советом"
&quot;Не дамо продати мову&quot;: под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
&quot;Слуги народа&quot; хотят принять русификаторский закон
"Слуги народа" хотят принять русификаторский закон
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
Видео
Все видео
Девушку не взяли на работу из-за украинского языка
Девушку не взяли на работу из-за украинского языка
Наказали заместителя директора гимназии, которая говорила по-русски с журналистами
Наказали заместителя директора гимназии, которая говорила по-русски с журналистами
Atlas Weekend вызвал волну жалоб на нарушения языкового закона
Atlas Weekend вызвал волну жалоб на нарушения языкового закона
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
4-летняя девочка ведет блог об украинском языке - трогательное видео
4-летняя девочка ведет блог об украинском языке - трогательное видео
Интервью
1/5
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1467
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1449
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 252
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 846
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2268
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1747
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
вторник, 03 августа 2021 17:58

Кандидатов на должность директора школы обязали доказывать уровень владения государственным языком

  Комментировать
Кандидатов на должность директора школы обязали доказывать уровень владения государственным языком
Кандидат на должность директора должен получить сертификат от Национальной комиссии по стандартам государственного языка. Фото: Pexels

Кандидаты на должность директора школы должны будут предоставлять свидетельство о свободном владении государственным языком.

С 16 июля 2021 вступила в силу норма языкового закона, согласно которому руководители учебных заведений всех форм собственности должны удостоверять уровень владения государственным языком. Для этого нужно получить сертификат от Национальной комиссии по стандартам государственного языка, сообщил эксперт по местному самоуправлению проекту Decide Сергей Яцковский, передает "Освіта.ua".

"Как известно, закон Украины имеет силу выше, чем приказ МОН. Поэтому, учитывая нормы пункта пять статьи 39 Закона Украины "О среднем образовании" от 16 января 2020 года, претендент на должность директора заведения общего среднего образования должен предоставлять документ, подтверждающий свободное владение государственным языком", - пояснил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что будет с чиновниками, не сдавшими экзамен по украинскому языку

Все территориальные общины обязаны учесть эти изменения и внести соответствующие изменения в положениях о конкурсе на должность директора школы.

Проверку на уровень знания украинского языка, который начали 19 июля, уже прошли около 3 тыс. госслужащих. В первый день задачи проходили около 50 человек. По состоянию на 30 июля к выдаче готовят 534 сертификата, сообщила председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орися Демская во время пресс-завтрака с журналистами. 70% сертификатов показали свободную первую степень.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кандидатов на должность директора школы обязали доказывать уровень владения государственным языком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
августа

"Іван вмирає...Похукайте на серце, розпаліть"

Украина и Россия заключили соглашение о флоте в Крыму

Рада приняла закон, который заложил радикальные изменения в развитии экономики

Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться

Пилот приземлился на площади среди Москвы

Квадратный, в виде пирамиды или желтый: интересные факты об арбузе

Самое читаемое
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
21
 Просмотров: 10800
Возил в машине и насиловал: злоумышленник 5 ч. издевался над 18-летней
Возил в машине и насиловал: злоумышленник 5 ч. издевался над 18-летней Просмотров: 6795
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев 15 Просмотров: 6750
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
 Просмотров: 6633
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
5
 Просмотров: 6390
Сьогодення
В Киеве театр отказался переводить спектакли на украинский язык
В Киеве театр отказался переводить спектакли на украинский язык 1 Просмотров: 3024
Сколько чиновников сдали экзамен на знание украинского
Сколько чиновников сдали экзамен на знание украинского Просмотров: 180
Госслужащих обязали подтверждать уровень владения языком
Госслужащих обязали подтверждать уровень владения языком Просмотров: 171
"Это правильный путь" - Роман Балаян поддержал языковой закон
"Это правильный путь" - Роман Балаян поддержал языковой закон Просмотров: 306
После Арестовича тему "регионалов" о русском языке раскручивает Гордон
После Арестовича тему "регионалов" о русском языке раскручивает Гордон 1 Просмотров: 1773
Больше всего комментируют
15
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
7
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
4
Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля
4
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
2
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
Голосов: 35
Голосование Группа Green Grey должна была выступить на НСК «Олимпийский» на официальном концерте к 30-летию Независимости. Из списка приглашенных вычеркнули после видео вокалиста Дмитрия Муравицкого, на котором критикует языковой закон. Что думаете по этому поводу?
  • Песня Green Grey "Под дождем" в 1990-х была реальным хитом, формировала современное лицо украинского шоу-бизнеса. Притеснять русскоязычных исполнителей несправедливо
  • Артист, который позволяет себе публично оскорблять государственный язык, не может принимать участия в государственных концертах
  • В 2000-х украиноязычные артисты не имели шансов пробиться в эфиры из-за политики владельцев большинства каналов - промосковских олигархов. Об этом Green Grey не упоминают
  • Музыканты до сих пор не могут понять, что их проблема вообще не в языке. Популярность осталась в 1990-х
  • Позорно для рок-группы беспокоиться об официальном признании или нет государственных органов. Реальный показатель успеха - количество просмотров в Ютубе или Инстаграме
  • Ваше отношение к ситуации в комментариях
Просмотреть