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пятница, 04 октября 2019 14:22

Калмык обратился к боевику ДНР на украинском языке

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Калмык обратился к боевику ДНР на украинском языке
Активист заявил, что боевик приехал уничтожать калмыцкий язык. Фото: YouTube

Калмыки в РФ боятся, что назначенный мэром столицы Калмыкии Элисты бывший главарь группировки ДНР Дмитрий Трапезников, будет уничтожать калмыцкий язык.

Активист Санал Молотков обратился к Трапезникову на украинском языке.

"Вы презирали украинский язык. Уничтожали украинский язык на Донбассе. Вы приехали в Элисту на Калмыкию, чтобы уничтожать калмыцкий язык? Вы уважаете калмыцкий язык?" - сказал он.

Затем он повторил то же на русском языке.

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В комментариях к видео отметили, что произношение у калмыцкого активиста лучше, чем у многих нынешних и бывших украинских политиков. Лучше, чем у бывшего премьер-министра Николая Азарова.

В России жители Элисты, столицы Калмыкии, возмущены назначением мэром ексватажка "ДНР" Дмитрия Трапезникова. Недовольны настолько, что готовы выходить на протесты.

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