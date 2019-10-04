Калмык обратился к боевику ДНР на украинском языке

Калмыки в РФ боятся, что назначенный мэром столицы Калмыкии Элисты бывший главарь группировки ДНР Дмитрий Трапезников, будет уничтожать калмыцкий язык.
Активист Санал Молотков обратился к Трапезникову на украинском языке.
"Вы презирали украинский язык. Уничтожали украинский язык на Донбассе. Вы приехали в Элисту на Калмыкию, чтобы уничтожать калмыцкий язык? Вы уважаете калмыцкий язык?" - сказал он.
Затем он повторил то же на русском языке.
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В комментариях к видео отметили, что произношение у калмыцкого активиста лучше, чем у многих нынешних и бывших украинских политиков. Лучше, чем у бывшего премьер-министра Николая Азарова.
В России жители Элисты, столицы Калмыкии, возмущены назначением мэром ексватажка "ДНР" Дмитрия Трапезникова. Недовольны настолько, что готовы выходить на протесты.
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