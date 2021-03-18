Какие задания будут на экзамене по украинскому языку для госслужащих

На экзамене проверят владение украинским языком и умение им пользоваться. Фото: pexels.com

Национальная комиссия по стандартам государственного языка обнародовала образец работы, которую нужно выполнить для поступления на государственную службу.

На портале Нацкомиссии сообщили, что экзамен состоит из письменного и устного блоков.

В письменній блок входят культура речи, чтение и письмо. В части "Культура речи" 24 задания, в "Чтении" - 20. Эти тесты проверяют умение применять украинский язык на службе, соблюдать нормы литературного языка и понимать смысл и детали текста.

В части "Письмо" нужно прослушать аудиозапись, написать перевод услышанного текста и выразить свое отношение к теме. Текст должен содержать не менее 100 слов. Эту часть проверяет экзаменатор.

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Во время части "Говорение" претендент сможет продемонстрировать умение общаться на различные темы, не только профессиональные. Ему дадут тему для разговора, и претендент не сможет касаться вопросов из сферы собственных профессиональных интересов. Оценивать будут логичность, последовательность, лексическую и грамматическую правильность речи, способность поддерживать или начинать разговор, умение выражать свои мысли, убеждать и дискутировать. Устная часть экзамена длится 20 мин.

Департамент образования и науки Одесского городского совета организовал курсы украинского языка для чиновников. Заявки на обучение подали более тысячи желающих.