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пятница, 11 декабря 2020 15:48

Как говорить правильно по-украински, начали учить в TikTok

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Как говорить правильно по-украински, начали учить в TikTok
Учительницы создали канал, на котором исправляют ошибки. Фото: galka.if.ua

Учительницы из Ивано-Франковска Оксана Гошовская и Виктория Булычева ведут TikTok-канал. Назвали блог "Філологині на карантині".

На видео исправляют грамматические ошибки, передает galka.if.ua.

"Первые наши видео были именно минутными. Но ученики, которые стали фокус-группой, отзывались, что ролики должны продолжаться не более 20 секунд. Мы прислушались, и контент канала стал более динамичным и даже залетел в рекомендации. Эти видео однозначно помогают делать речь чище. Они не только для школьников, но и для взрослых, ведь, согласитесь, мы не прекращаем говорить грамотно, когда получаем сертификат ВНО", - рассказала Гошовская.

Педагоги считают, что их цель - обучать языковым нюансам, на которые не обращают внимания в учебниках.

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"Это способ патриотически-просветительской деятельности средствами молодежной сети. Он показывает, что вот мы, украинцы, и наш язык особый. По нашему мнению, это важно даже из-за того, что, по аналитике канала, ролики канала "Філологині на карантині" просматривает 30 процентов россиян. Кто-то воюет с оружием в руках, а мы - со словом на устах", - говорят авторы.

Украинский язык по распространенности в интернете занимает 21-е место. Это на 8 позиций выше, чем в 2017-м и на 11 по сравнению с 2016 годом.

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11
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