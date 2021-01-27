"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - в городах кафе и магазины переходят на украинский

С 16 января украинский язык стал обязательным в сфере обслуживания. Им с клиентами должны говорить работники магазинов, кафе и ресторанов, банков, заправок, спортзалов, аптек, библиотек. На государственном должны предлагать услуги в интернете. На украинском должны быть вывески, меню, ценники, маркировка, билеты и тому подобное. Информацию можно дублировать на других языках. За соблюдением норм следит секретариат уполномоченного по защите украинского. В первую неделю получили почти 200 жалоб. За нарушение заведения будут штрафовать на 5,1-6,8 тыс. грн.

Gazeta.ua решила проверить, как учреждения в разных городах придерживаются языковой нормы через неделю после ее внедрения.

В баре "Котлета" в центре Полтавы продают на вынос чай, кофе, котлеты, пирожки и чебуреки. Клиентов обслуживает смуглый мужчина.

- С вас 87 гривен, - прячет в пакет котлеты из говядины и свинины, порцию курицы с сыром. Передает 22-летней Елене Волохович в сером пуховике.

- У меня карточка. Где и какую еду вы положили? - клиентка переходит на русский, хотя заказывала на государственном.

- Почему ответили на русском? - спрашиваем.

- Автоматически. В жизни русского больше, - говорит Елена. - Оба языка родные. На украинском стараюсь общаться в общественных заведениях. О законе знаю. Он нужен, потому что живем в Украине.

Автор: Ольга Стенько В полтавской кафе Va Bene висят информационные стенды на русском языке. С 16 января они должны быть на украинском

Продавец не представляется.

- Трудно сразу перейти. Дома говорю на русском, - оправдывается. - Никуда не денусь. Должен буду.

В баре появляется бородатый мужчина с женой и дочерью дошкольного возраста. Работник обращается по-русски. Клиенты поддерживают.

В кондитерской "Танин Торт" на ул. Соборности до 16 января неохотно реагировали на просьбы перейти на украинский.

- Уже здороваемся с людьми правильно. Не хотим нарушать закон, - говорит кассирша Анжела Малюк, 28 лет.

В магазин заходит 34-летний Вячеслав Тимощук.

- В общественных местах говорю исключительно государственным, - рассказывает, пока его спутница делает заказ. - Во Франции все общаются на родном языке. Стоит равняться на лучших. Языковой закон должен был появиться раньше. Наказывать за его игнорирование надо жестче.

Рядом навынос работает кафе Va Bene. У окошка в ожидании заказа молодая брюнетка в коротком синем драповом пальто и джинсах разговаривает по телефону.

- Нет, сахара не надо, - отрывается от разговора и отвечает баристе.

- Возьмите, пожалуста, - протягивает бумажный стаканчик с пластиковой крышечкой молодая худощавая блондинка.

- Спасиба, - подходит к стойке клиентка.

Кафе работает в Полтаве более 3-х лет. Вывеска англоязычная, все меню и информационные наклейки на витрине - на русском.

Автор: Ольга Стенько На улицах Полтавы продают глинтвейн. Ценники на него написаны на русском. Это нарушение языкового закона.

- Мы общаемся на украинском языке только с теми, кто по-украински обращается к нам, - лукавит бариста. Не называется. - Эта женщина - постоянная клиентка и никогда не делала замечаний по языку. Я украинский знаю. Большинство покупателей говорили на русском и я тоже перешла.

Уверяет, что владелец кафе заказал новые меню и наклейки на украинском.

У паба "Beer Лога" стоит мужчина кавказской внешности. Рядом на листе надпись маркером: "Глинтвейн красный 40 гр".

- В Полтаву приехал из Азербайджана. Закончил техникум, - говорит. - Знаю шесть языков, но украинский не так хорошо. Больше на суржик похоже. Клиентам отвечаю так, как обращаются. Даже трижды английском говорил за последние месяцы.

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Неподалеку на улице 4 женщины с детьми пьют напитки с бумажных стаканчиков и общаются.

- Я щитаю, каждый должен говорить своим языком, - говорит невысокая беременная женщина. Представляется как "полтавка, 30 лет". - Пусть говорят - хоть на русском, хоть на украинском, хоть на китайском. Я не вижу проблему.

- Читала закон, продавец должен обратиться на украинском языке. А покупатель может сказать "разговарюйте со мной по-русски", - вступает в разговор 46-летняя Наталья. - Но в последнее время, стало больше украинского. Мне не мешает, я могу как на украинском, так и по-русски.

Автор: Ольга Стенько С 16 января 2021 года работники кафе обязаны обслуживать на украинском языке

Меню в большинстве городских кафе на украинском.

- Мы заговорили на суржике - нас ним и обслужили. Все, как обычно, - с ресторана грузинской кухни "Тот самый барашек" выходит 30-летняя Валентина. - По другим заведениям вижу, что стараются государственной пользоваться.

- Здравствуйте. За хлебом пришли? Свеженький, утром привезли, - продавщица лет 40 предлагает товар за прилавком продуктового магазина в Оболонском районе столицы. Пытается говорить на украинском. Краснеет, когда ошибается. - Мать - коренная россиянка. Переехали в Киев 30 лет назад. В семье редко говорили на украинском. Плоховато знаю.

Просит разрешения перейти на русский.

- Я не против закона. Стараюсь наверстать упущенное по языку. Директор в этом плане суров: "Закон есть закон". Месяц практики - и буду говорить лучше, - улыбается.

Автор: Анна Орел Несмотря на запрет, часть вывесок в торговых центрах остается на русском языке

Напротив - магазин разливного пива. Продавец приветствует на украинском, хотя несколько недель назад общался на русском.

- Государственный знаю хорошо. Без проблем перешел. На русском говорил, потому что 90 процентов клиентов на нем заказывают. Или на суржике, - поправляет маску. - Из всех клиентов только один через неделю попросил перейти на русский: "Мне этот закон к другу места!" Другие на нем говорили, но мой украинский слушали без проблем.

За первые семь дней действия закона на несоблюдение языковой нормы больше всего пожаловались в Киеве и области - 74 раза.

В черкасском торгово-развлекательном центре "Днепроплаза" стоит киоск с вывеской: "Чай - источник здоровья. Кофе - источник бодрости!"

- Надеюсь, название изменят. Но там обслуживают на украинском, - останавливается неподалеку 29-летняя Екатерина Бондаренко. - В семье все украиноязычные. Для нас это важно. Учитываем, например, когда выбираем фильм для просмотра дома. Осенью поссорилась с администратором салона красоты, которая кричала: "Я плохо говорю на украинском! Как это вы в Украине не понимаю русский?" Пришлось идти в другое заведение.

Автор: Анна Орел Несмотря на запрет, часть вывесок в торговых центрах остается на русском языке

У киоска "Аптекарь" подтягивает маску на нос 53-летний Николай Загородний.

- Раньше не замечал что надпись на русском, - говорит. - Никогда не имел претензий к языку обслуживания. Можно быть украиноязычным, но большим патриотом чем остальные. Вон в Верховной Раде на украинском вещають и толку?

В офисном центре в центре держит кабинет красоты 26-летняя Маргарита Гончар.

- Раньше ко мне обращались по-русски и я отвечала. Сейчас так не делаю. Комфортно общаться на украинском. Да и страшно нарваться на какого-то активиста. Затем понапишет в соцсетях, - убирает рабочее место после клиентки.

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- Я уже попадала в языковой скандал, - присоединяется к разговору коллега Елена, 35 лет. - Сама из Днепра. Работала в Киеве. Просила постоянную клиентку разговаривать на русском. А она взяла и написала обо мне в интернете. Посыпалась критика. Сказали освободиться.

В продуктовых магазинах и кафе в Черкассах обслуживают на украинском. Вывески и меню тоже сделаны в соответствии с требованиями закона. В начале 2021-го перешли на государственный язык в частной стоматологии в центре города.

Автор: Анна Орел Несмотря на запрет, часть вывесок в торговых центрах остается на русском языке

- Руководство попросило разговаривать с клиентами и отвечать на звонки только на украинском, - рассказывает 23-летняя Алина в регистрации клиники. - Кому нужно, чтобы шли на курсы языка. Это все равно обойдется дешевле, чем штраф. А если кто-то из персонала попадется, то деньги вычтут из зарплаты. Многим перейти таки не легко. Но это лишь вопрос времени.

- У нас половина продавцов - из пригорода. И раньше говорили на украинском. Теперь только с облегчением вздохнули, - говорит кассирша харьковского супермаркета АТБ 27-летняя Елизавета Мутова. - Для тех, кто не знает языка, напечатали шпаргалки с перечнем основных фраз: "Добрий день", "Пакет потрібен?", "У вас є картка?" Другие слова каждый вставляет, как может. Люди стараются.

В Харькове ценники на украинском выставили во всех супермаркетах. На государственной написана информация для покупателей. На русский часть кассиров переходят, когда им отвечают покупатели. Но большинство пользуются украинским, говорят торговцы.

Автор: Светлана Зозуля В Харькове магазины крупных торговых сетей заменили все ценники на украиноязычные

- Крупные сети хорошо придерживаются языкового закона, - из магазина мясных изделий в районе Новые Дома выходит Максим Штефив, 43 года. - В спальных районах магазине не такие ответственные. В этом заведении я только от 3-й работницы услышал государственный.

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В магазине косметики рядом продавщица игнорирует обращения на украинском.

- Никто вас не слышал! А мы так привыкли говорит, - грубит на замечания.

Заходит мужчина, здоровается "Доброго дня". Ему никто не отвечает. Он разворачивается и выходит на улицу.

- Это неуважение к клиенту. Как так можно работать, - возмущается Игорь Саленко, 36 лет. - Сегодня заказывал питьевую воду домой. То оператор хоть вежливо поинтересовалась, будет ли мне удобнее, если она перейдет на русский. Я попросил продолжать украинский. Пусть с ошибками, но учатся.

Автор: Светлана Зозуля С 16 января 2021 года продавцы должны обслуживать на украинском языке

Направляется в другой магазин.

Языковую норму начали выполнять в медицинском центре "Доктор Алекс".

- Потрясенная. За администраторами и врачами на украинский переходят и клиенты, - говорит 44-летняя Светлана Дубина. Делала в центре рентген. - Медики только теряются, когда начинают употреблять термины. Это должны подтянуть. Будет зависеть от того, захочет работать над собой человек.

На стеклянных дверях магазина "Продукты" в центре Львова на скотче висит листок с просьбой: "Будь ласка вдівайте маску".

- Я коренная львовянка. Говорю на украинском, - продавщица 62-летняя Ольга Петровна отпускает двум клиентам булку и пакет молока. - Многие туристы с востока обращаются на русском. Некоторые пытаются на государственном, но получается смешно, будто ребенок учится говорить. Полякам на пальцах или калькуляторе показываю, сколько должны заплатить. Для меня закон ничего не изменил. Но он должен быть, чтобы покончить с последствиями русификации.

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- В нашем спальном районе все на украинском обслуживают, - рассчитывается по литровую бутылку воды Иванна Прокопец, 50 лет. - Только одна была русскоязычная. Ее родители при Союзе сюда из Воронежа переехали. Украинский принципиально не выучила. Люди жаловались, владелец ее премии лишал. Когда ввели языковую норму - уволил.

Автор: Светлана Зозуля Работники сферы услуг могут переходить на другой язык по просьбе клиентов

Что об украинском языке говорят известные украинцы

Ольга Полякова, певица:

- Люди добрые, а вы видели, чтобы во Франции говорили на итальянском? А в Италии - на французском? Охотно ли разговаривают американцы на других языках, а не на английском. У нас должен быть наш украинский язык. Может, это кого-то и раздражает, но в будущем ваши дети будут говорить на украинском, и это прекрасно. Ведь для того, чтобы осознать, что ты украинец, надо знать свой язык. Надо им говорить"

Тарас Кремень, уполномоченный по защите украинского языка:

- Ни в одной стране мира не возникает вопросов о том, что предоставление услуг и предоставления информации государственным языком - это один из ключевых приоритетов.

Вахтанг Кипиани, историк:

- Это ж надо иметь такое шовинистическое сознание, чтобы перевернуть причину и следствие местами. Никто не вмешивается в язык личного общения и язык семей, но в публичной сфере украинский должен быть не языком второго сорта и использоваться по желанию - хочу употребляю, хочу - нет.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года. "За" проголосовали 278 народных депутатов, "против" - 38, воздержались - 7, не голосовали - 25. Он вступил в силу 16 июля 2019-го. Действие части статей отсрочили, чтобы было время на подготовку их выполнения. В настоящее время обязательно должны пользоваться украинским языком чиновники, медики, правоохранители, военнослужащие, судьи, адвокаты, работники образования и нотариусы. Только на украинском должны быть реклама, афиши, вывески, дорожные знаки, надписи в транспорте. На украинском нужно проводить спортивные мероприятия. Он стал обязательным во всех средних государственных школах. 16 января 2021-го вступила в силу 30-я статья закона, которая касается сферы обслуживания.