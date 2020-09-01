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вторник, 01 сентября 2020 12:09

Как будет происходить переход на обучение на украинском языке с 1 сентября

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Как будет происходить переход на обучение на украинском языке с 1 сентября
Школы постепенно переходить на государственный язык. Фото: pexels.com

С сентября 2020 году все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.

Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании. Он предусматривает три модели изучения украинского языка для национальных меньшинств, передает "Главком".

Для коренных народов Украины, не проживающих в своей языковой среде и не имеют государства, предусматривают обучение на родном языке с первого по 11 класс наряду с изучением украинского. Речь идет о крымских татарах.

Вторая модель предусмотрена для школ с обучением на языках Европейского союза. Основным вариантом для них станет обучение на родном языке в начальной школе. В 5 классе не менее 20% обучения должно идти на украинском с постепенным увеличением объема до 40% до 9 класса. В старшей школе не менее 60% обучение должно идти на государственном языке.

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Третья модель предлагается для других национальных общин Украины. Касается меньшинств, язык которых относится к одной языковой семье с украинским, или проживающие преимущественно в среде своего языка. Касается русского языка. Для них начальная школа будет на языке меньшинства с изучением украинского. С 5 класса не менее 80% обучения должно идти на украинском.

Законопроект нардепа от монобольшинства Максима Бужанского о языке в образовательном процессе не будут рассматривать в Верховной Раде осенью. К осени он потеряет свой смысл.

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сентября

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