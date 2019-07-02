Издатель объяснил, чего добивается Кремль

Издатель Дмитрий Савченко считает, что украинский должен занять доминирующее положение. Фото: informator.news

Представитель "Правого сектора" и основатель издательства "Zалізний тато" Дмитрий Савченко считает, что украинский язык должен занять господствующее положение. Русскому языку - место в резервации.

"Стратегия русского языка на сегодня - запаковаться в пергамент идеи двуязычия. Это такая скрытая стратегия, много мыслящих людей, кстати, ее поддерживают. Кремль в чем заинтересован? В том, чтобы ссорить нас по малейшему поводу, колоть украинское общество. Россия хочет нашпиговать нас микроконфликтами, чтобы мы были внутренне дестабилизированы и обессилены, поскольку внутренняя борьба отнимает много сил, времени и энергии, соответственно, для внешнего отпора мы становимся менее эффективными. Языковой вопрос - одна из тех вещей, которые использует Кремль. Поэтому украинский язык должен занять тотальное доминирующее положение, а русский язык - пойти в мелкую резервацию, примерно как коренное население Северной Америки. Это мое видение", - сказал Савченко в интервью порталу Информатор.

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Он подчеркивает, что русский язык - это не более, чем язык одной из национальных меньшинств Украины.

"Хочешь жить в стране - должен знать государственный язык", - добавляет издатель.

Слова главы Офиса президента Андрея Богдана о "региональном русском" для Донбасса не совпадают с позицией партии "Слуга народу". Единственным государственным языком является украинский. Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.