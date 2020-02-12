"Истерики были и будут всегда" - Подоляк рассказала об отношении к языковому закону

 
Ексклюзивы
1/5
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 1647
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 477
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 4338
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 2016
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 1719
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 405
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1089
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 2430
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 666
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 3024
Фото
Все фото
6
5
4
4
6
Не поймут терминологии - в столичной школе преподавали на русском
Не поймут терминологии - в столичной школе преподавали на русском
В Харькове полиция разогнала митинг за русский язык
В Харькове полиция разогнала митинг за русский язык
Столичный ТРЦ нарушает языковой закон
Столичный ТРЦ нарушает языковой закон
В соборе впервые провели экскурсию на украинском языке
В соборе впервые провели экскурсию на украинском языке
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Видео
Все видео
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
"Русский мир" теряет влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
"Русский мир" теряет влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
Учил час в день - как американец овладел украинским языком за 3 месяца
Учил час в день - как американец овладел украинским языком за 3 месяца
"П***й к себе домой": пьяная продавщица отказалась говорить на украинском с покупателем (18+)
"П***й к себе домой": пьяная продавщица отказалась говорить на украинском с покупателем (18+)
Языковой омбудсмен рассказала, когда приступит к исполнению обязанностей
Языковой омбудсмен рассказала, когда приступит к исполнению обязанностей
Интервью
1/5
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 477
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 1719
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1035
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1737
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1026
Колонка
11 февраля 2020
Просмотров: 765
Бог покарав
– Покарав нас пан Біг і не дав сніжку, – каже Петро з гірського селища Славське на Львівщині. Туристичний сезон триває, але місцеві ...
среда, 12 февраля 2020 15:09

"Истерики были и будут всегда" - Подоляк рассказала об отношении к языковому закону

  Комментировать
&quot;Истерики были и будут всегда&quot; - Подоляк рассказала об отношении к языковому закону
Подоляк считает, что с противниками языкового закона нужно говорить. Фото: "Главком"

В Украине никто не борется с с русским языком. Проблемой является не русский язык, а политика русификации.

"Но мы же понимаем, что живем в мире последствий. Обычно русифицированные люди даже не задумывались о том, на каком языке они общаются и почему так. И у государства нет с этим проблем. Государство только имеет определенные требования к сфере, которая является государственной и публичной. Мы не можем не регулировать использование языка в публичной сфере, потому что это 90% нашего вербального информационного поля. Мы не можем говорить, что не имеет значения, на каком языке предоставляются услуги в кафе, ресторанах или художественных школах", - сказала заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк , Передает "Цензор.нет".

Она считает, что положение украинского языка зависит от общества, а не политиков.

"Мы не знаем, какие языки будут существовать в мире через сто лет, а какие исчезнут, но наше нынешнее задача - сделать все, чтобы среди тех языков, которые останутся, был украинский", - говорит заместитель министра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маркетинговое агентство заявило о ненужности украинского языка и нарвалось на критику

Украинский языковой закон является самым либеральным из всех существующих в постсоветских странах.

"Истерики были и будут всегда. Думаю, что со временем они это поймут и привыкнут. Любые изменения вызывают сопротивление и агрессию. На эту агрессию можно скандировать "Убирайтесь вон" и бросать мелочь в лицо. А можно спокойно говорить с людьми. Нужно время и адаптация, чтобы люди поняли, что в этом законе нет угроз, которые они придумали. Мне даже странно об этом говорить, потому что закон принят и уже начал действовать. Поэтому в возвращении хайпа по языку может быть заинтересован только тот, для кого Украина не имеет значения", - убеждена Подоляк.

В сентябре 2019-го в Нацсовете сообщили, что вместо 35%, которые требует закон, средний показатель украиноязычных песен в эфире 15 общенациональных радиостанций составляет 56%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Истерики были и будут всегда" - Подоляк рассказала об отношении к языковому закону». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
февраля

Запустили первый украинский ядерный реактор

Тюремщики убили украинскую разведчицу

Спаситель нации стал ее врагом - история основателя автокомпании Renault

Тризуб официально стал гербом

Украинец создал первый пассажирский самолет в мире

Подростка спасли новым лекарством

Самое читаемое
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео Просмотров: 49476
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
4
 Просмотров: 31077
Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в сексуальном купальнике
Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в сексуальном купальнике
26
 Просмотров: 25723
Подростки работали в виртуальной порностудии
Подростки работали в виртуальной порностудии
5
 Просмотров: 16525
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка 1 Просмотров: 12583
Сьогодення
Посчитали, сколько на радио украинского языка
Посчитали, сколько на радио украинского языка Просмотров: 243
"Валите в другое государство" - спортсмен сделал замечание депутату за язык
"Валите в другое государство" - спортсмен сделал замечание депутату за язык 1 Просмотров: 2493
Маркетинговое агентство заявило о ненужности украинского языка и нарвалось на критику
Маркетинговое агентство заявило о ненужности украинского языка и нарвалось на критику 1 Просмотров: 1278
Мы закрываем политические дискуссии по языковому вопросу - Новосад
Мы закрываем политические дискуссии по языковому вопросу - Новосад Просмотров: 1521
"Нужно читать больше украинской литературы" - актриса Васько возмутилась заявлением "1+1"
"Нужно читать больше украинской литературы" - актриса Васько возмутилась заявлением "1+1" 1 Просмотров: 945
Больше всего комментируют
4
Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"
3
После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий
3
Дело Шеремета: Зеленский допускает, что правоохранителям придется извиняться
3
Вода в Крым в обмен на освобождение Донбасса. Арахамия озвучил свою позицию
2
Под ГБР собралась акция в поддержку Федыны
Голосов: 171
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua