Истекает срок выполнения правительством важного требования языкового закона

Государство обязано завтра назначить языкового омбудсмена. Фото: "Свободное Радио"

В "языковом законе" написано, что правительство до 16 октября должно назначить уполномоченного по защите государственного языка.

"Почему это назначение важное? До сих пор нет ответственного за защиту украинского языка как государственного и некому от имени государства защищать права граждан Украины на получение государственным языком информации и услуг в сферах общественной жизни, на всей территории Украины и устранения препятствий и ограничений в пользовании государственным языком", - сообщает движение "Українська дія" в Facebook.

Уполномоченный рассматривает жалобы на нарушения языкового закона. В сообществе отмечают, что несмотря на то, что закон приняли, постоянно фиксируют факты его нарушения.

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"Мы ценим усилия неравнодушных граждан в обеспечении фиксирования на видео или фото фактов нарушений. Но государство наконец должно обеспечить надлежащую государственную защиту нарушенным правам украинцев", - отмечает "Українська дія".

Чем будет заниматься чиновник, рассказал Gazeta.ua общественный деятель Роман Матис. "Сможем обращаться к нему о нарушении всех языковых прав. Можно напрямую идти в полицию или суд, но возникают проблемы с процедурой. Омбудсмен поможет обратиться правильно. Укажет, как сгенерировать нужные запросы в органы и службы по устранению причин возникновения конфликтной ситуации, чтобы она больше не повторялась. Отвечать за обеспечение языковых прав украинцев в Украине. Контролировать выполнение языкового закона органами исполнительной власти", - отметил он.