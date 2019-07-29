Интернет-магазин назвал клиента нацистом за требование общаться на украинском

 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 288
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2268
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 549
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 765
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5094
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5635
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1080
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3573
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 963
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1900
Фото
Все фото
7
2
38
6
6
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
В столичном детсаду затравили украиноязычную семью
В столичном детсаду затравили украиноязычную семью
Видео
Все видео
В столичном супермаркете дискриминируют украинцев
В столичном супермаркете дискриминируют украинцев
Кернес начал на украинском языке вести заседание горсовета
Кернес начал на украинском языке вести заседание горсовета
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
Родители выступили против перехода школы на украинский язык
Родители выступили против перехода школы на украинский язык
Совбез ООН рассматривает украинский языковой закон (онлайн)
Совбез ООН рассматривает украинский языковой закон (онлайн)
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5094
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 981
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2592
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1197
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
28 июля 2019
Просмотров: 1080
Синок
У столичний Володимирський собор приходжу в неділю зранку. Серед кількох десятків людей помічаю скорботне обличчя літньої жінки в темно-синій хустці ...
понедельник, 29 июля 2019 15:08

Интернет-магазин назвал клиента нацистом за требование общаться на украинском

  Комментировать

В интернет-магазине назвали нацистом покупателя, который требовал общаться с ним на украинском языке.

"Интернет-магазин с украинской пропиской Your Style грубо нарушает закон о языке, дискриминируя права граждан Украины в вопросе получения информации на государственном языке. В Fb эти предприниматели размещают рекламу исключительно языком московского нацменьшинства, которое, как всем известно, не имеет никакого правового статуса в Украине, не будучи языком ни государственным, ни региональным, а значит, совсем необязательным для понимания гражданами Украины. Кто и когда ответит за нарушение закона и языковых прав украинцев?" - написал общественный активист Павел Шубарт в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столичном детсаду затравили украиноязычную семью

Мужчина обнародовал скириншоты переписки с интернет-магазином.

Автор: Facebook
  Интернет-магазин назвал клиента нацистом по требованию общаться на украинском
Интернет-магазин назвал клиента нацистом по требованию общаться на украинском

Автор: Facebook
  Интернет-магазин назвал клиента нацистом по требованию общаться на украинском
Интернет-магазин назвал клиента нацистом по требованию общаться на украинском

  Интернет-магазин назвал клиента нацистом по требованию общаться на украинском
Интернет-магазин назвал клиента нацистом по требованию общаться на украинском

Телеведущая Маричка Падалко побывала на Луганщине. Общалась с жителями по украински. Уверяет, что это не вызвало никаких проблем или недоразумений.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Интернет-магазин назвал клиента нацистом за требование общаться на украинском». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Украинский боксер стал призером Олимпийских игр

Пожар уничтожил более 200 домов

Последнего кошевого отправили на Соловки

Король истреблял своих феодалов

Самое читаемое
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
15
 Просмотров: 69050
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший Просмотров: 58314
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
14
 Просмотров: 51507
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
20
 3 Просмотров: 50263
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
19
 Просмотров: 48781
Сьогодення
В столичном супермаркете дискриминируют украинцев
В столичном супермаркете дискриминируют украинцев
 1 Просмотров: 1521
На псевдоконференции с подкупленными учстниками требовали отменить языковой закон
На псевдоконференции с подкупленными учстниками требовали отменить языковой закон Просмотров: 1980
"Уже готовы гнуться" - Ницой раскритиковала региональный русский
"Уже готовы гнуться" - Ницой раскритиковала региональный русский 4 Просмотров: 3600
Иностранцы съехались в летнюю школу изучать украинский язык
Иностранцы съехались в летнюю школу изучать украинский язык 1 Просмотров: 225
Оккупанты на Донбассе выдают чеки на украинском языке
Оккупанты на Донбассе выдают чеки на украинском языке Просмотров: 4410
Больше всего комментируют
6
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
6
Самолеты ВВС США появились у берегов Крыма
3
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
3
В Украине отмечают годовщину крещения Руси
2
Работа в ночную смену: назвали преимущества и недостатки
Голосов: 3303
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua