Храм из спичек делал 22 года

Мастер Владимир Гуськов и руководитель Национального реестра Лана Ветрова демонстрируют макет храма из спичек. ФОТО предоставлено Владимиром Гуськовым

Харьковчан 31-летний Владимир Гуськов изготовил макет храма высотой 107 см. Он попал в Национальный реестр рекордов.

"Макет храма начал изготавливать в 8 лет, когда посещал кружок дизайна. Из родных никто не помогал. Сначала это должна была быть Андреевская церковь. Но к концу проекта вносил в него свои авторские идеи, поэтому это получился уникальный храм", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua Владимир Гуськов.

Рекордсменом изделие стало из-за количества использованных материалов. Их насчитали 53. Кроме спичек, мастер использовал бисер, стразы, пуговицы, стеклянные шары, цепочки, расчески, фольгу, сусальное золото, медные колокольчики, металлические крестики, зеркала, речные камешки, трикотажную фурнитуру.

Владимир Гуськов работает в сфере ІТ-сфере. Макет храма создавал 22 года.

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"Внутри он также украшен. Имеет внутренний интерьер с иконами и подсветкой. Все двери и окна подвижные, двухъярусный иконостас, пол выложен из бисера с разным рисунком. Изготовил макет органа, в котором используется блок питания и можно подключать по телефону или МР-3 плеер, чтобы звучала музыка ", - рассказал Гуськов.

"Это технически сложная работа. Поражает креативность Владимира. Удивило использования обычной чайной заварки для создания территории вокруг храма. Учитывая ценность ручной работы, путешествует выставками только фотография этого уникального храма. Макет хранится дома у Владимира. Кроме него, мастер создал из спичек макеты других церквей, мельниц, сторожевой башни, маяка ", - сказала руководитель Национального реестра Лана Ветрова.

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