Хакеры напали на Секретариат уполномоченного по защите государственного языка

В Секретариате сообщили о нападении на защитников украинского языка. Фото: pexels.com

На компьютерные системы Секретариата уполномоченного по защите государственного языка напали хакеры.

Злоумышленники пытались получить несанкционированный доступ к устройствам сетевой ИТ инфраструктуры и вывести их из строя, сообщил уполномоченный Тарас Кремень в Facebook.

Атаку оперативно прекратили ИТ-специалисты.

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"Мы уже точно знаем, что это не просто попытка повредить устройства. Это очередная атака на украинский язык и тех, кто его защищает. Кому-то хочется парализовать нашу деятельность, но мы способны отражать как информационные, так и хакерские нападения", - говорится в сообщении.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обсудил с представителями Европейской бизнес ассоциации внедрение статьи 30-й языкового закона. Она предусматривает, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти на украинский.