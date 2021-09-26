Городской голова не смог на украинском прочитать речь

Лупашко не смог заговорить на украинском. Фото: "Думская"

Мэр города Кодыма в Одесской области Сергей Лупашко не смог прочитать на украинском речь ко Дню города.

Видео инцидента опубликовала "Думская".

Лупашко во время поздравления с 267-летием города не смог произнести речь, хотя читал с листочка.

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Во время выступления он взял паузу, чтобы надеть очки. Пояснил, что якобы не видит текста. Но это не помогло.

Кабинет министров обязал кандидатов на должности государственной службы подавать копию государственного сертификата об уровне владения украинским языком. На заседании правительства из перечня необходимых для участия в конкурсе документов изъяли подтверждение уровня свободного владения государственным языком.