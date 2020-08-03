Гимн изменит отношение школьников к языку - психолог

Психолог рассказал о последствиях прослушивания гимна. Фото: КГГА

Прослушивание учениками гимна Украины научит их иначе воспринимать украинский язык.

"Гимн в школе позволяет ненавязчиво восстановить эмоциональную связь между молодым поколением украинцев и нашими предками. Гимн Украины, текст которого написан на украинском языке, это также ненавязчивый способ популяризировать украинский язык. К слову, я считаю, что школьникам стоит показывать возможности украинского языка, тонко, и петь гимн - это один из способов", - сказал в комментарии "ГолосUA" психолог, научный сотрудник лаборатории социальной психологии личности Института социальной и политической психологии АПН Украины Владимир Савинов.

Он предложил привнести культурологический элемент в распорядок для школьников.

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"Я слышал, в некоторых частных школах вместо обычного звонка, который звучит в начале и в конце урока, ставят музыкальные произведения композиторов Моцарта, Баха, Бетховена. Я считаю, прекрасно, если можно так разнообразить учебный день школьников. Но также можно позволят детям прослушивать другие украиноязычные песни", - сказал психолог.

Киевский городской совет принял проект решения о исполнении гимна Украины в столичных школах. Теперь каждый день киевские школьники будут начинать с исполнения гимна, сообщают соцсети депутатов.