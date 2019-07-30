Француз убеждает украинскую молодежь общаться на государственном языке

Француз выучил украинский из чувства солидарности Фото: geografiamozil2

Гражданин Франции Мишель Окцитани выучил украинский язык из чувства солидарности с Украиной. Каждый раз, когда Мишель прибывает в страну он поощряет молодежь к общению по-украински.

"Язык нужен мне, чтобы лучше общаться. Чтобы лучше слышать вашу страну и поддерживать вас", - сказал мужчина в собственном видеообращении в Facebook.

Мужчина рассказывает, что читает украинские книги и смотреть национальное телевидение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, что будут транслировать на государственном русскоязычном канале

Украинский язык и культуру изучают слушатели из 12 стран мира в летней школе при Львовском национальном университете имени Ивана Франко. На уроках украинского языка присутствуют 22 студента из Бразилии, Израиля, Италии, Литвы, Нидерландов, Германии, Польши, Республики Корея, Словении, США, Франции и Японии.