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суббота, 02 марта 2019 13:41

Феминистки радуются: французы внеси изменения в язык

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Феминистки радуются: французы внеси изменения в язык
Трансформации признали естественной эволюцией языка Фото: WeekDays

Французская академия официально признала феминитивы для обозначения профессий. Ранее такие введение называли "варварскими".

Трансформации признали естественной эволюцией языка, пишет издание ВВС.

Академия в своем отчете отметила, что считает любые изменения, которые имеют целью признать в языке место женщины в современном обществе, "можно принять, если они не противоречат элементарным и основополагающим правилам языка".

Отныне академия, которая следит за чистотой французского языка с XVII века, допускает использование, в частности, слова professeure (профессорка) вместо мужской версии professeur (профессор).

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Полный перечень феминитивов не будут составлять, учитывая объемы работы.

"Для французских феминисток лингвистическое признание женщин, как такое, что признает их присутствие в мире, очень важно", - отметила французская журналистка Фостин Вольфарт в Twitter.

Во французском языке для обозначения женщины на определенной должности обычно используется определенный артикль: например, la juge (женщина-судья) или la ministre (женщина-министр). Изменения сделают названия профессий, которые уже существуют, формальными.

Впервые в истории королевства Саудовская Аравия послом в Соединенных Штатах стала женщина.

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02
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