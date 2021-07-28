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среда, 28 июля 2021 14:28

"Это правильный путь" - Роман Балаян поддержал языковой закон

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&quot;Это правильный путь&quot; - Роман Балаян поддержал языковой закон
Балаян снял фильм с живой украинский язык. Фото: "Ліга"

Режиссер Роман Балаян поддержал нормы языкового закона о трансляции фильмов на украинском языке.

Он рассказал о своем первом украиноязычном фильме "Ми є. Ми поруч". Он работал над тем, чтобы речь героев была живой, сообщает НВ.

"Сериалы на украинском - это правильный путь. А как именно разговаривать - это другое дело. Богдан Бенюк весьма естественно звучит. Даже когда литературный текст. Станислав Боклан тоже. Хороший артист. Других не назову, потому что не смотрю много. Но двух артистов я выделил. Все, что они делают, особенно Бенюк, естественно звучит", - сказал Балаян.

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Балаяну в украинском кино не нравится литературный язык. Во время съемок он менял текст реплик, консультировался с украиноязычными людьми на площадке.

Премьера фильма "Ми є. Ми поруч" состоялась в 2020 году на Киевском международном кинофестивале "Молодость". Лента также представляла Украину в основном Международном конкурсе Варшавского кинофестиваля. Это первая украиноязычная картина режиссера, снятая после 12-летнего перерыва.

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