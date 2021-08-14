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суббота, 14 августа 2021 17:29

Экзамен по украинскому языку станет обязательным для руководителей госадминистраций

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Экзамен по украинскому языку станет обязательным для руководителей госадминистраций
Кандидаты должны будут предоставлять сертификат о владении языком. Фото: pexels.com

Кандидаты на должности руководителей местных государственных администраций будут обязаны доказывать владение украинским языком.

Они должны будут предоставлять копию государственного сертификата об уровне владения государственным языком. Изменения в указ от 4 августа 2006 года утвердил президент Владимир Зеленский, сообщает сайт главы государства.

"Речь идет о "Порядке подготовки предложений и предварительного рассмотрения кандидатур на назначение на должности и освобождение от должностей руководителей местных государственных администраций". После подписания указа такие предложения по кандидатурам должны будут содержать копию государственного сертификата об уровне владения государственным языком, что подтверждает соответствующий уровень владения государственным языком, определенный Национальной комиссией по стандартам государственного языка", - говорится в сообщении.

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Указ вступает в силу со дня опубликования.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019-го. Подтвердил норму Конституции о едином государственном языке в Украине. Его обязан знать каждый гражданин. "За" проголосовали 278 народных депутатов. Еще двое парламентариев сообщили, что их карточки не сработали. Конституционный суд 15 июля признал закон конституционным.

19 июля в Украине впервые чиновники и претенденты на гражданство сдали экзамен по государственному языку. Для проверки работ и установления уровня владения государственным языком выделят 15 календарных дней. Экзаменационные площадки обустроили в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

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