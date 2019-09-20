"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком

Украинский историк, экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович высказался за политику усиления позиций украинского языка.

"Была системная политика уничтожения государственного языка со стороны Российской империи и СССР. Поэтому если мы хотим говорить о восстановлении языка, то должна быть такая же системная государственная политика. Нет ни одной страны в мире, которая будет нам в этом помогать", - сказал он на Book Forum во Львове, повідомляє Gazeta.ua.

Он считает, что ситуация улучшилась.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА Екс-голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович висловився за політику посилення позицій української мови.

"В последние 5 лет началась работа над этим. Появились закон о языке, языковые квоты. Это те механизмы, которые государство обязано использовать для возрождения языка. Я 11 лет назад переехал из Львова в Киев. Сначала был очень оскорбленным откровенным доминированием русского языка в столице. Ситуация сейчас очень изменилась. Украинского языка гораздо больше", - сказал Вятрович.

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Автор: Анна-Лилия КОКОРА "Была системная политика уничтожения государственного языка со стороны Российской империи и СССР. Поэтому если мы хотим говорить о восстановлении языка, то должна быть такая же системная государственная политика. Нет ни одной страны в мире, которая будет нам в этом помогать".

"Я заметил, что за последние 5 лет не купил ни одной исторической книги на русском языке. Потому что уже есть украинский перевод. Мы достигли того уровня, когда украинские авторские и переводные книги могут конкурировать. Это стало возможным благодаря тому, что закрыли доступ российской книге. Сдерживающие механизмы крайне необходимы в нынешней ситуации", - считает историк.

На Форуме издателей во Львове к 90-летнему юбилею выдающихся шестидесятников Аллы Горской и Ивана Светличного презентовали альбомы "Алла Горская. Вспышка перед рассветом" и "Иван Светличный. К 90-летию ко дню рождения".