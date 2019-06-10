Добкин хочет отменить декоммунизацию и закон о языке

Добкин заявил, что первым внесет в Раду законопроект об отмене декоммунизации. Фото: "Википедия"

Экс-регионал, председатель партии "Христианские социалисты" Михаил Добкин хочет отменить закон о языке.

Он заявил об этом на форуме объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам" 10 июня, передает "Громадське".

"Нам не стыдно, что первым нашим законом, внесенным в парламент будет отмена декоммунизации и языкового закона", - заявил Добкин.

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Бывший регионал считает, что закон о языке дискриминирует половину населения Украины

Еще он предложил отменить закон о люстрации. По его мнению, документ несправедливо лишил работы многих бывших чиновников и силовиков.

Совладелец студии "Квартал-95" Борис Шефир в одном из интервью заявил, что войну на Донбассе "придумали политики, чтобы подзаработать". Также он высказался о новом языковом законе, сказав, что квоты противоречат Конституции Украины. Статью 10, где речь идет о государственном языке, всегда цитируют наполовину. Вторая часть статьи говорит о том, что региональные языки и русский язык государство поддерживает и развивает.