Для украинских детей из Венгрии устроили языковой лагерь

Украиноязычный лагерь устроили на озере Веленце. Фото: "Окна"

Украинский языковой лагерь устроили на озере Веленце в Венгрии.

Его организовало Государственное самоуправление украинцев Венгрии для совместного отдыха детей как из Украины, так и тех, кто живет в Венгрии, но имеет украинские корни, передают "Вікна".

Дети купались в озере, занимались спортом, учились грести на байдарках и совершили экскурсию по озеру Веленце на корабле.

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Для отдыхающих устроили кукольное представление. В концерте хореографического ансамбля "Украина" (Канада) приняли участие вокалистки студии "Лира" из Калуша.

Всю неделю участники лагеря готовили номера, которые продемонстрировали в заключительном гала-концерте. За это получили награды.

В третьем международном конкурсе украинской песни "Украина - это мы!", который состоялся на болгарском побережье, дети со всего мира спели на украинском языке. В нем приняли участие дети из всех регионов Украины.