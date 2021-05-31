Депутаты хотят отсрочить нормы языкового закона

Нормы языкового закона хотят отложить, будто бы из-за карантина. Фото: espreso.tv

Депутаты от "Слуги народа" хотят изменить закон о языке.

16 июля 2021 года вступает в силу часть шестая статьи 23 закона о языке. Она предусматривает, что фильмы в Украине демонстрируются на украинском языке. 24 мая депутаты от "Слуги народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук, а 28 мая Александр Савченко зарегистрировали законопроекты, которые откладывают эту норму, сообщает "Мова об'єднує".

Они заявили, что демонстрировать фильмы на украинском мешает пандемия.

"Русификаторские проекты планируют форсированно включить в повестку дня уже на ближайшем заседании парламента, 1 июня. И это только первая составляющая системной атаки власти на закон о языке. Второй составляющей является анонсированная "слугами народа" отмена требования к всеукраинским газетам и журналам иметь с 16 января 2022 года украиноязычную версию. Третьей - кулуарное переписывание законопроекта "О медиа", которое разрушает договоренность о сохранении в этом проекте норм, защищающих украинское медиапространство от русификации, закрепленную в заключении гуманитарного комитета от 14 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

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В сообществе обещают сделать все возможное, чтобы этот законопроект никогда не приняли.

Кабинет министров одобрил концепцию Государственной целевой национально-культурной программы обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни до 2030 года. Ее разработали по заказу министерства культуры.