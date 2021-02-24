Депутат устроил в городском совете языковой скандал

 
Ексклюзивы
1/5
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1269
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3348
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 261
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 810
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
8 Просмотров: 2052
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 468
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
Просмотров: 441
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1377
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 801
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3 Просмотров: 1629
Фото
Все фото
8
18
8
6
10
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
&quot;Каких тебе еще реваншей не хватает?&quot; - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald&#039;s
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald's
Разумкову принесли российские лапти и &quot;грамоту&quot; РФ
Разумкову принесли российские лапти и "грамоту" РФ
Видео
Все видео
Депутат устроил в городском совете языковой скандал
Депутат устроил в городском совете языковой скандал
Показали учителей, которые перешли на украинский язык
Показали учителей, которые перешли на украинский язык
Уволили официантку, которая отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Уволили официантку, которая отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Депутат отказался говорить на украинском на заседании
Депутат отказался говорить на украинском на заседании
Интервью
1/5
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 414
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1377
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 666
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 513
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1908
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
Просмотров: 459
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
среда, 24 февраля 2021 11:37

Депутат устроил в городском совете языковой скандал

  Комментировать
Депутат устроил в городском совете языковой скандал
Пророссийский депутат Лесик отказался выступать на украинском. Фото: mykharkov.info

Депутат городского совета Харькова от ОПЗЖ Андрей Лесик отказался выступать на украинском языке и заявил, что в Украине произошел вооруженный государственный переворот.

Лесик начал речь на русском языке. Другие депутаты и представители общественных организаций потребовали, чтобы он перешел на государственный язык, передает "Depo.Харків".

Исполняющий обязанности городского главы Харькова Игорь Терехов позволил Лесику продолжить выступление.

"В стране несколько лет назад произошел вооруженный государственный переворот", - заявил депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутатам разрешили выступать на русском языке

После этого депутаты и активисты оттолкнули Лесика от трибуны. В зале начали скандировать "Чемодан - вокзал - Россия".

"Вы не закончите, потому что вы сейчас провоцируете зал. Мы с вами договаривались, что в сессионном зале не будет никакой политики, мы с вами договаривались выдерживать договоренности. Лесик, садитесь на место, ваше выступление закончено", - сказал Терехов.

Андрей Лесик известный пророссийскими взглядами. Выступал на российских каналах и призвал создать Одесскую народную республику. Его регулярно обливают зеленкой активисты организаций "Рассвет" и "Фрайкор".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Депутат устроил в городском совете языковой скандал». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Никогда не работал ради денег: 10 советов от Стива Джобса

Украинский полковник попал в засаду и застрелился

Сегодня отмечают День болтуна и молчаливого мастера

Лотерейным выигрышем стала картина придворного художника

Узаконили рождение от троих родителей

Команданте подал в отставку

Союзники начали наземную операцию

Самое читаемое
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка Просмотров: 17775
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
10
 1 Просмотров: 16902
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список Просмотров: 14130
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 10971
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
4
 Просмотров: 6912
Сьогодення
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
 Просмотров: 261
Языковой скандал: школьник сделал замечание военным, которые разговаривали на русском
Языковой скандал: школьник сделал замечание военным, которые разговаривали на русском Просмотров: 657
Скандал в футболе разгорается. Подключился уполномоченный по защите украинского языка
Скандал в футболе разгорается. Подключился уполномоченный по защите украинского языка Просмотров: 756
Оккупанты не позволяют использовать украинский и крымскотатарский языки
Оккупанты не позволяют использовать украинский и крымскотатарский языки Просмотров: 153
Показали учителей, которые перешли на украинский язык
Показали учителей, которые перешли на украинский язык
 Просмотров: 378
Больше всего комментируют
8
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
5
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
4
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
3
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
Голосов: 384
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть