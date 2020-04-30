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четверг, 30 апреля 2020 11:10

Депутат назвал украинский "умственно отсталым языком"

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Депутат Чугуевского городского совета в Харьковской области Руслан Овчаренко назвал украинский язык "умственно отсталым".

Об этом он написал в комментариях в Facebok, сообщает "Вголос".

В комментариях Овчаренко написал, что "украинский - это умственно отсталый язык".

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Известно, что Овчаренко принадлежит к партии "Оппозиционный блок".

 

В школе №55 Одессы родителей заставляют продолжать изучение русского языка. В родительском чате учителя заставляют родителей проголосовать за то, чтобы оставить изучение русского языка.

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