Депутат назвал украинский "умственно отсталым языком"

Депутат Чугуевского городского совета в Харьковской области Руслан Овчаренко назвал украинский язык "умственно отсталым".

Об этом он написал в комментариях в Facebok, сообщает "Вголос".

В комментариях Овчаренко написал, что "украинский - это умственно отсталый язык".

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Известно, что Овчаренко принадлежит к партии "Оппозиционный блок".

В школе №55 Одессы родителей заставляют продолжать изучение русского языка. В родительском чате учителя заставляют родителей проголосовать за то, чтобы оставить изучение русского языка.