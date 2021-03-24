Чтобы досматривали до конца - как блогер запустил популярные украиноязычные ролики в TikTok

22-летний блогер Андрей Шимановский создает в соцсети TikTok видео о правилах украинского языка и о словах, которыми следует заменить суржик. Имеет более 150 тыс. подписчиков.

"Сейчас много людей, общественных деятелей поднимают хайп на фоне языкового вопроса. Такие действия только добавляют конфликтности, - считает он. - Это не идет на пользу украинскому. Нужно показывать достоинства и преимущества. Осуждение и провоцирование не поощряет изучать язык".

Автор: lv.suspilne.media Андрей Шимановский записывает в TikTok видео об украинском языке Каким образом можно поощрить людей интересоваться языком?

Я увлекался многими языками. Интерес к английскому был связан с творчеством поэта Уистена Хью Одена. Я выучил язык, чтобы читать его произведения. Среди украинских авторов я выделяю андеграундных поэтов начала XX века Михаила Семенко и Богдана-Игоря Антонича. Они привлекают внимание необычным владением слова и умением его подавать. Лучший способ развития и популяризации языка - через культуру. Интересная музыка, кино и литература вызывают восхищение языком. Мы становимся сильнее, как нация.

Почему решили делать видео в TikTok о языке?

Идея делать видео о языке у меня возникла во время первого локдауна весной прошлого года. Я два месяца не занимался творческой работой. Давно хотел начать снимать какие-то видео для интернета. Подумал, что я могу делать полезного, оценил свои умения. Я профессиональный актер театра и кино. Активно изучал орфоэпию - законы о литературном языке. Решил это совместить, потому что не нашел похожих каналов на тот момент. Преимущественно видео снимали филологи, профессионально и содержательно объясняли глубинные языковые вопросы. Решил стать первым, кто бы говорил, как правильно говорить, а как нет. Создал формат, когда за 15 секунд можно объяснить 3 правила.

Чем создание контента для TikTok отличается от работы с другими сетями?

В TikTok набирает и удерживает аудиторию тот, кто делает интересный контент. Видео, которые досматривают до конца. В других соцсетях сейчас почти все решают деньги. Например, в Instagram невозможно набрать аудиторию. Там не работают алгоритмы, которые случайно выдают в ленте интересные видео. У кого больше аудитория, того и смотрят.

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На своих страницах пишете о проведении "языковых марафонов". Что они дают?

Направлен на развитие литературного языка, постановку голоса, дикции и дыхания. Веду в Instagram и Telegram. Человек заходит в интернет и получает возможность прокачать голос и язык. Я рассылаю задачи, работаю с участниками индивидуально. Прослушиваю, даю советы. Провожу прямые эфиры и записываю учебные видео.

Насколько украиноязычные видео распространены в сети?

У нас достаточно YouTube-каналов с украинским языком на любую тему. Мой сосед по квартире Виталик Гордиенко ведет канал "Отряд киноманов". Много общается с коллегами. По ним вижу, что украинский YouTube занимает хорошие позиции и развивается. Я смотрю только наших и мне хватает. Есть видео на любую тематику. Существует довольно давний стереотип, что украинский YouTube уступает российскому. Он подтверждается в трендах YouTube. Действительно, там первые места занимают преимущественно российские видео. Но это не потому, что у нас нет контента. Это потому, что зрители думают, что у нас нет контента.

Где ролики об украинском пользуются большей популярностью?

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Среди моих зрителей идет постоянное соревнование между Киевом и Львовом. На них приходится ориентировочно по 20 процентов. Но эти цифры все время меняются. Сейчас к лидерам по просмотрам приобщается Одесса.

Проходит два года с момента принятия языкового закона. Его нормы постепенно вступают в силу. Как оцениваете положение украинского в общественном пространстве?

В театральном университете во время пар мы говорили на украинском. И за пределами вуза кто-то переходил на русский. На улицах русского было довольно много, сейчас его количество уменьшилось. По отношению к людям на улицах, то где-то половина - украиноязычные. Уже четвертый месяц живу во Львове. Здесь люди в основном украиноязычные. Чувствую, что русский постепенно забываю. Как-то приехала знакомая из Харькова и была первой с кем здесь довелось говорить на русском за это время. Затем слышал его от других, но это единичные случаи.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andrii Shymanovskyi⚡️ (@shymanovski) Имеет ли речь львовян особенности по сравнению с Киевом? Как к ним относитесь?

Так, различия существуют. Прежде всего - в ударениях слов. Во Львове продолжают пользоваться заимствованиями из польского языка. Но это не критично. Диалекты имеют право на существование. Они сформировались в регионах вследствие исторических изменений. Это результат органического развития языка. Не стоит путать с суржиком. Это - зло. Возникает тогда, когда человек начинает употреблять иностранные слова. Связан с незнанием языка. Самый распространенный пример - перемешивание украинского и русского. Но соблюдение одинаковых норм и строгое соблюдение правил важны лишь для литературного языка. Он - основа для делового общения. Еще средство для взаимопонимания людей из разных уголков Украины. Эту ценность должны все осознавать.

Школьники из Ровно записали рэп об украинском языке. Их клип уже набрал более 500 тыс. просмотров. Он имеет тысячи распространений и комментариев. Десятиклассники сняли клип в актовом зале школы. Они не ожидали, что видео вызовет такой ажиотаж.