Брия Блессинг пожаловалась на отказ говорить на украинском в отеле

Певица рассказала, что не смогла найти общий язык в отеле. Фото: iPress.ua

Певица из США Брия Блессинг, которая владеет украинским, рассказала, как ей ответили по-русски в столичном отеле.

Русского она не понимает. По просьбе перейти на украинский не отреагировали, сообщил в Facebook Богдан Токарь.

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"Подобное случалось и с моими одногруппниками-иностранцами, плохо владеющими русским. А недавно поляк Кендзера, который выступает за киевское "Динамо", очень удивлялся тотальной русскоязычности его одноклубников. Знаете, именно в такие моменты наиболее стыдно за узкоязычных украинцев. Потому что свои, говорящие на родном, уже давно привыкли и к подобной дискриминации и вообще к такой нелогичной ситуации, когда огромный процент их сограждан говорит на языке врага. А иностранцы в толк не берут, как такое возможно", - пишет он.

Польский актер Пшемыслав Циприанськи рассказал о засилье русского языка в Украине. Циприанськи приехал в Украину на съемки в семейной комедии Семена Горова "Приключения S Николая".