Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков

Англоязычный блогер объяснил разницу между украинским и русским языком Фото: Youtube

Англоязычный блогер и лингвист Поль Йоргенсен объяснил разницу между украинским и русским языками. Он отмечает, что русский и украинский лексически родственные на 62%.

"Лексическое родство с польским, словацким и белорусским языками в Украине значительно выше, чем с российским", - рассказывает автор в видеоролике на Youtube.

По его исследованиями украинский имеет 70% однокоренных слов с польским, 66% со словацким и 84% с белорусским. В период Киевской Руси старославянский язык был общим для всех. Различные траектории его развития возникли позже из-за влияния на Украину и Россию различных народов и государств - Великого княжества Литовского, а затем Речи Посполитой.

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На русский же влияли монголо-татары, именно поэтому в ее речи больше тюркских заимствований. Также при Петре I в XVIII в. Россия адаптировала под себя слова из французских словарей и других языков Европы.

Он отмечает, что мировое представление о сходстве этих языков вызвано тем, что русский широко используют в Украине. Также на это влияет суржик, который иногда стирает различия между двумя языками.

"Литературный украинский и литературный русский - безусловно разные, как и повседневная речь двух народов", - констатирует он.

Правительство одобрило Стратегию популяризации украинского языка до 2030-го "Сильный язык - успешное государство". Стратегия определяет цели и основные задачи государственной языковой политики, сообщает "Правительственный портал". Реализация стратегии будет осуществляться в 3 этапа.