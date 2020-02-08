Бить в ответ - Забужко рассказала, что делать в случае унижения украинского языка

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 819
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
1 Просмотров: 1485
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 441
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2412
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2160
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1098
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3087
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4519
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 603
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1017
Фото
Все фото
6
5
4
4
6
Не поймут терминологии - в столичной школе преподавали на русском
Не поймут терминологии - в столичной школе преподавали на русском
В Харькове полиция разогнала митинг за русский язык
В Харькове полиция разогнала митинг за русский язык
Столичный ТРЦ нарушает языковой закон
Столичный ТРЦ нарушает языковой закон
В соборе впервые провели экскурсию на украинском языке
В соборе впервые провели экскурсию на украинском языке
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Видео
Все видео
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
"Русский мир" теряет влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
"Русский мир" теряет влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
Учил час в день - как американец овладел украинским языком за 3 месяца
Учил час в день - как американец овладел украинским языком за 3 месяца
"П***й к себе домой": пьяная продавщица отказалась говорить на украинском с покупателем (18+)
"П***й к себе домой": пьяная продавщица отказалась говорить на украинском с покупателем (18+)
Языковой омбудсмен рассказала, когда приступит к исполнению обязанностей
Языковой омбудсмен рассказала, когда приступит к исполнению обязанностей
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
2 Просмотров: 423
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1359
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 927
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 495
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3465
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 522
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
суббота, 08 февраля 2020 20:40

Бить в ответ - Забужко рассказала, что делать в случае унижения украинского языка

  Комментировать
Бить в ответ - Забужко рассказала, что делать в случае унижения украинского языка
Забужко отреагировала на скандал с "1+1". Фото: "Читомо"

Писательница Оксана Забужко отреагировала на языковой скандал с "1+1".

"Дорогие соотечественники, пожалуйста, избавляемся от "травмы Голодомора"! Когда очередное существо, наделенное какими-либо привилегиями (микрофоном, камерой, погонами, деньгами и т.д.), посмеет ляпнуть вам в глаза, что речь вашей страны - это такой смешной колхоз, - умоляю, не надо, за 4-поколенческим рефлексом расстрелянных прятать глаза, делая вид, что ничего не произошло, трогательно доказывать этому существу в ответ, как оно ошибается. Рассказывать, какой ваш язый на самом деле хороший, предлагать бесплатные лингвистические консультации, советовать почитать Лесю Украинку, Пидмогыльного, Ольжича, и кого-там еще. Стараться отыскать в его словах "рациональное зерно", чтобы не так мучило унижения от того, что вас намазали - а вы ничем не можете ответить", - написала она в Facebook.

Забужко указала, что покушение на национальное достоинство является нарушением прав человека.

"Подозреваю, что мы вообще выжили как нация - не благодаря тому, что гнулись и молчали, а благодаря тем, кто, получив пощечину, машинально бил в ответ, не думая о последствиях. И это правильный рефлекс", - указала писательница.

Телеканал "1+1" комедии для осеннего сезона снял на украинском языке, а все 7 мелодрам - на русском. "Найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал, весьма непросто. По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке выглядят хуже, чем комедии", - заявила продюсер сериалов и фильмов канала Елена Еремеева.

Впоследствии она заявила, что ее слова вырвали из контекста.

"Мне очень жаль, что с длинной профессионального разговора мои слова о языковом вопросе были вырваны из контекста. В любом случае речь не шла о каком-либо предубеждении с нашей стороны относительно украинского языка, а только о производственных нюансах", - отметила она в комментарии изданию "Телекритика".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бить в ответ - Забужко рассказала, что делать в случае унижения украинского языка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
февраля

Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета: никто не выжил

Больного дизентерией короля спасает арабский врач

Самое читаемое
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
34
 Просмотров: 93732
Берегись пушистого: показали забавные снимки грозных животных
Берегись пушистого: показали забавные снимки грозных животных
30
 Просмотров: 14355
Премьер объяснил, у кого заберут субсидию
Премьер объяснил, у кого заберут субсидию Просмотров: 13050
&quot;Вы украинец или россиянин?&quot; - Полякова поставила на место Бужанского
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
 5 Просмотров: 10846
Любовь слепа: показали случаи дружбы между животными разных видов
Любовь слепа: показали случаи дружбы между животными разных видов
21
 Просмотров: 9936
Сьогодення
Мы закрываем политические дискуссии по языковому вопросу - Новосад
Мы закрываем политические дискуссии по языковому вопросу - Новосад Просмотров: 1323
"Нужно читать больше украинской литературы" - актриса Васько возмутилась заявлением "1+1"
"Нужно читать больше украинской литературы" - актриса Васько возмутилась заявлением "1+1" Просмотров: 774
В Венгрии высказались по поводу украинского закона о среднем образовании
В Венгрии высказались по поводу украинского закона о среднем образовании Просмотров: 576
Украинский язык для комедий, русский для серьезного? "1+1" раскритиковали за языковую позицию
Украинский язык для комедий, русский для серьезного? "1+1" раскритиковали за языковую позицию Просмотров: 675
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
 5 Просмотров: 10837
Больше всего комментируют
5
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
2
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
2
Нардеп, которого обматерили в Раде, написал заявление на "слугу"
2
Черта повесили: как россияне реагировали на портрет Путина в лифте
2
Зеленский не развернется в сторону России - социолог
Голосов: 831
Голосование Что делать с рынком земли?
  • Рынок надо открыть. Земля - это собственность людей и именно люди должны решать продавать ее, или нет
  • У меня нет земли. Сапку никогда в руках не держал. Не мне решать
  • Продавать землю рано. Все скупят олигархи
  • Рынок надо открыть и для украинцев, и для иностранцев. Это поднимет экономику
  • Вопрос с землей должны решать только те, кто ею владеет. На референдуме
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua