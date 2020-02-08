Бить в ответ - Забужко рассказала, что делать в случае унижения украинского языка

Забужко отреагировала на скандал с "1+1". Фото: "Читомо"

Писательница Оксана Забужко отреагировала на языковой скандал с "1+1".

"Дорогие соотечественники, пожалуйста, избавляемся от "травмы Голодомора"! Когда очередное существо, наделенное какими-либо привилегиями (микрофоном, камерой, погонами, деньгами и т.д.), посмеет ляпнуть вам в глаза, что речь вашей страны - это такой смешной колхоз, - умоляю, не надо, за 4-поколенческим рефлексом расстрелянных прятать глаза, делая вид, что ничего не произошло, трогательно доказывать этому существу в ответ, как оно ошибается. Рассказывать, какой ваш язый на самом деле хороший, предлагать бесплатные лингвистические консультации, советовать почитать Лесю Украинку, Пидмогыльного, Ольжича, и кого-там еще. Стараться отыскать в его словах "рациональное зерно", чтобы не так мучило унижения от того, что вас намазали - а вы ничем не можете ответить", - написала она в Facebook.

Забужко указала, что покушение на национальное достоинство является нарушением прав человека.

"Подозреваю, что мы вообще выжили как нация - не благодаря тому, что гнулись и молчали, а благодаря тем, кто, получив пощечину, машинально бил в ответ, не думая о последствиях. И это правильный рефлекс", - указала писательница.

Телеканал "1+1" комедии для осеннего сезона снял на украинском языке, а все 7 мелодрам - на русском. "Найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал, весьма непросто. По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке выглядят хуже, чем комедии", - заявила продюсер сериалов и фильмов канала Елена Еремеева. Впоследствии она заявила, что ее слова вырвали из контекста. "Мне очень жаль, что с длинной профессионального разговора мои слова о языковом вопросе были вырваны из контекста. В любом случае речь не шла о каком-либо предубеждении с нашей стороны относительно украинского языка, а только о производственных нюансах", - отметила она в комментарии изданию "Телекритика".