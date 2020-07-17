Языковой законопроект Бужанского не станут рассматривать осенью

Законопроект потеряет свой смысл. Фото: rada.gov.ua

Законопроект нардепа от монобольшинства Максима Бужанского о языке в образовательном процессе не будут рассматривать в Верховной Раде осенью.

"Поскольку к осени он потеряет свой смысл. С 1 сентября 2020 года русскоязычные школы переходят на украинский язык, потому этот закон не будет иметь смысла и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады", - заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает "Радио Свобода".

Кравчук считает ошибкой внесение в повестку дня этого законопроекта. Считает, что шансов пройти у него не было.

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"Кроме того, это первое чтение. Даже с точки зрения регламента и процедур он бы не был принят. Это был лишний раз для наших оппонентов с одной и с другой стороны подразнить общество. Мы, как Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовали его отклонить", - отметила она.

Скандальный законопроект Бужанского заключается в отмене в законе требования о переходе учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года. Бужанского внесли в базу "Миротворца" как "украинофоба".