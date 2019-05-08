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среда, 08 мая 2019 17:08

Языковой закон нарушает решение Конституционного суда - Фарион

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Языковой закон нарушает решение Конституционного суда - Фарион
Ирина Фарион: "В Латвии и Эстонии запретили применение русского языка в садиках, школах и вузах" Фото: news.bigmir.net

Языковед Ирина Фарион считает, что недостатком языкового закона является норма об обучении на языках меньшинств. Хотя согласно решению Конституционного суда, образование и обучение в Украине может быть только на украинском языке. Язык меньшинств может изучаться.

"Казалось бы, два слова "обучение" и "изучение", в чем там разница, но она большая. Это маленькое слово за собой тянет различную государственную программу, разную финансовую нагрузку. Обучение - это весь процесс. То есть ты приходишь в школу, и у тебя там все языке меньшинства. А изучение - это когда ты приходишь в школу, там все на украинском, но некоторые предметы могут изучаться на языке меньшинства. Однако в этом законе это решение Конституционного суда нарушено", - пояснила она в интервью "Главком".

Еще Ирина Фарион обращает внимание на формулировку относительно языка полиции.

"Мне не нравится такая формулировка: "Лица, которые не понимают украинского языка". С ними полиция может говорить на языке понятном для обеих сторон. Казалось бы, демократическая норма, но я уточню: эти лица, которые не понимают украинского языка - кто они. Иностранцы? Так и напишите, я воспринимаю это, как лазейку, любой "сепар" придет и скажет "я не понимаю ваш язык", - комментирует языковед.

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Недостатком считает и то, что ученые могут выступать на языках ЕС на заседаниях.

"В Латвии и Эстонии запретили применение русского языка в садиках, школах и вузах. И теперь идет дискуссия, из Европарламента им пишут свои письма обеспокоенности, а Эстония и Латвия им отвечает, объясняет почему так. На этой волне мы тоже могли бы к ним присоединиться, потому что есть такое хорошее украинская пословица: вместе и батьку бить легче. Поэтому нам было бы легче отстаивать свои права, тем больше они это сейчас делают", - добавляет.

25 апреля парламент поддержал во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

За проголосовали 278 народных депутатов. Еще двое парламентариев сообщили, что их карточки не сработали.

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08
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