Языковой омбудсмен предупредил депутатов и кандидатов

Кремень призвал не раздувать языковой вопрос. Фото: "Взгляд"

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень предостерег кандидатов на местных выборах от спекуляций на языковом вопросе.

"Никакой языковой проблемы в нашей стране сейчас не существует. По разным социологическим исследованиям, в том числе Центра Разумкова, 95% граждан Украины поддерживают развитие украинского языка как государственного", - сказал он.

Обратился к народным депутатам Украины. Призвал не подстрекать общество на языковой почве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Языковой омбудсмен похвастался первыми успехами

"Сегодня украинская власть должна искать ответы на более серьезные вызовы. Это и борьба с пандемией, и вопросы экономики, и внешние угрозы, которые до сих пор стоят перед нашим государством. Я буду неуклонно стоять на том, что мы сильны только тогда, когда едины", - добавил Кремень.

Кабинет министров назначил Тараса Креминя Уполномоченным по защите государственного языка. Решение правительство приняло в среду. Выбирали из 3 кандидатур. 42-летний Тарас Креминь - выходец из Николаева. По образованию - учитель украинского языка и литературы, учитель английского языка и зарубежной литературы. Кандидат филологических наук. Профессор кафедры украинского языка и литературы Николаевского национального университета им. Василия Сухомлинского.