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Языковед объяснил, почему украинский язык не стоит переводить на латиницу

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Языковед объяснил, почему украинский язык не стоит переводить на латиницу
Кириллическая азбука приспособлена к украинскому языку. Фото: zkmuseum

Внедрение латиницы помогло Турции, но Украина этот шаг не нужен.

"Как по мне, такого рода реформа в Украине совершенно нецелесообразна. И те разговоры, которые ведутся, носят исключительно политический характер, почти всегда неприятный, нечистый. Дело в том, что в украинском языке правила правописания по сравнению с тем, что было в османском - это просто небо и земля", - считает языковедов и переводчик Александр Кучма, сообщает "Радио Свобода".

В 1928 году лидер Турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк инициировал переход турецкого языка с арабской графики на латинскую.

"Был целый комплекс причин. В частности, общая политика Ататюрка была направлена ​​на европеизацию. Он последовательно этого придерживался и реформа правописания - не единственная реформа в этом направлении. Там целая система. Реформа одежды, законодательно закрепили, что турки должны носить не фески, а шляпы европейского образца. И судебная, по швейцарскому образцу приняли кодексы, и правовая система реформировалась на европейский лад", - говорит языковед.

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По его мнению, изменение алфавита в украинском языке не нужна.

"У нас азбука недавно была разработана, в течение XIX века она находила себя и таки нашла. У нас она фонетическая, удобная, произведены шрифты печатные и рукописные. Она приспособлена к украинскому языку", - говорит Кучма.

13 сентября 1848-го во Львове в университете открыли кафедру украинского языка во главе с 34-летним профессором Яковом Головацким. Он преподавал украинский язык и литературу в 1864-1866-х. В должности ректора Львовского университета возглавил борьбу против сторонников замены кириллицы латиницей.

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