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среда, 07 июля 2021 17:01

Atlas Weekend вызвал волну жалоб на нарушения языкового закона

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Atlas Weekend вызвал волну жалоб на нарушения языкового закона
Посетители фестиваля жалуются на нарушение языкового законодательства. Фото: УП

После музыкального фестиваля Atlas Weekend стало больше жалоб на нарушения языкового законодательства.

Об этом в эфире "Прямого" заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

"Этот фестиваль подарил нам, в кавычках, огромное количество жалоб на контент, на содержание, отсутствие обслуживания на украинском языке и массу других нарушений по результатам которых мы сделаем публичные заявления и обращения", - сказал он.

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Завтра исполняется год после назначения Кременя на должность. Он обнародует годовой отчет.

Выступление украинской певицы Тины Кароль на фестивале Atlas Weekend 6 июля вызвало волну возмущения. Артистка вышла на сцену с живым питоном. Исполняя песню "Твои грехи", держала его на шее. Соответствующее видео певица распространила в Instagram.

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Дата
07
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