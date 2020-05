Ярмоленко начал учить англичан украинскому языку

Полузащитник сборной Украины и английского команды West Ham Андрей Ярмоленко начал учить болельщиков своего клуба украинскому языку.

На видео в Twitter Ярмоленко обратился к фанатам с предложением попробовать изучить еще какой-то язык. Предложил начать со слова "Успехов".

"Молодые "молоты", вы можете выучить другой язык? Хочу, чтобы вы попытались научиться говорить что-то на украинском языке! Не забудьте потом показать нам свои успехи", - подписали видео на официальной странице West Ham в Twitter.

