Ярмоленко начал учить англичан украинскому языку

Полузащитник сборной Украины и английского команды West Ham Андрей Ярмоленко начал учить болельщиков своего клуба украинскому языку.
На видео в Twitter Ярмоленко обратился к фанатам с предложением попробовать изучить еще какой-то язык. Предложил начать со слова "Успехов".
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"Молодые "молоты", вы можете выучить другой язык? Хочу, чтобы вы попытались научиться говорить что-то на украинском языке! Не забудьте потом показать нам свои успехи", - подписали видео на официальной странице West Ham в Twitter.
Young Hammers, can you learn another language? 🌎— West Ham United (@🏠) (@WestHam) May 12, 2020
For today's #HammersAtHome challenge, @Yarmolenko_7 wants you to try to learn how to say something in Ukrainian! 🇺🇦
Don't forget to show us how you get on! pic.twitter.com/zr1PWgynOG
Столичное маркетинговое агентство попало в языковой скандал. Сообщение о ненужности украинского языка агентство опубликовало в Facebook.
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