Армия, спорт, медицина - что влияло на развитие языка в течение 30 лет

Александр Авраменко рассказал, как изменились позиции украинского языка за 30 лет. Фото: pixabay.com

Филолог Александр Авраменко рассказал, как изменился украинский язык за 30 лет независимости.

"Хотя 30 лет для развития языка - срок незначительный, но изменения в нем заметны. Во-первых, расширился словарный состав языка, ведь появились украинская армия, украинский спорт, язык вошел в медицинское пространства, на украинский начали переводить иностранные фильмы. Едва ли не первым зазвучал на соловьином сериал "Альф" - сейчас этот фильм называют первым телеучителем украинского языка", - сказал он в интервью "1+1".

Авраменко напомнил, что дважды за 30 лет менялась редакция украинского правописания.

"Реабилитировали изъятую в сталинские времена букву ґ, обязательным стал звательный падеж. Ранее седьмой падеж существительного называли звательной формой, которую можно было заменять формами именительного падежа. Как параллельные сейчас употребляем формы родительного падежа существительных женского рода на мягкий согласный: радості - радости, честі - чести, гордості - гордости. Была хотя бы частично восстановлена ​​историческая справедливость. Бывшие нормы живого языка возвратили в литературное употребление. В-третьих, увеличилось количество носителей украинского языка, особенно после оранжевой революции и Революции достоинства", - отметил Авраменко.

Он заметил, что многие русскоязычные родители с детьми пытаются общаться на украинском.

"Я знаю несколько десятков таких семей. Интересовался, что послужило толчком к такой позиции. В основном констатируют, что украинский - язык обучения, ВНО, язык госслужащих, радио и телевидения, то есть язык будущего детей. Конечно же, отмечают и изменения ценностных ориентиров: сохранение языковых традиций, уважение к государственному языку, стране и ее истории", - говорит языковед.

Авраменко говорит, что в общественных местах и ​​сфере услуг еще игнорируют государственный язык.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Теперь ты можешь выбирать" - сценарист рассказал, почему перешел на украинский

"В последнее время, после того, как закон о функционировании украинского языка как государственного вступил в силу, новостные порталы пестрят информацией о конкретных случаях нарушения языковых прав граждан. Почему молодые люди, изучавшие в школе государственный язык, отказываются им пользоваться на работе? Наверное, так их воспитали. Поэтому, нам надо воспитывать чувство уважения к государственному языку с детства. И здесь помогут не столько законы, сколько теплое слово мамы, папы, бабушки, дедушки, доброжелательные установки воспитателя в садике, учителя, качественная книжная продукция, высокого уровня украиноязычное кино, музыка. Если предлагать высококачественный украиноязычный продукт, молодые люди сами к нему потянутся. Поэтому государство должно заботиться об этом", - убежден Авраменко.

19 августа инициатива "Навчай українською" презентовала Языковой марафон к 30-летию независимости Украины. Активисты устроили прохожим большую настольную игру "30 шагов к украинскому языку". На него уже зарегистрировалось более 3 тыс. участников из разных регионов. В течение 30 дней они будут получать короткие учебные материалы, задачи и смогут принять участие в вебинарах.