Африканцы на украинском поздравили миротворцев

Местные жители поздравили украинских мироткорцив в Конго. Фото: 18 отдельный вертолетный отряд ДР Конго

В Демократической республике Конго поздравили украинских военных с днем ​​Вооруженных сил Украины.

Видео опубликовал 18-й отдельный вертолетный отряд миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.

Они украинском языке поблагодарили миротворцев из Украины за службу.

"Я родился в Конго. Поздравляю с днем ​​Вооруженных сил Украины. Спасибо, что вы есть. Слава Украине! Героям слава!" - сказал один из местных жителей.

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18-й отдельный вертолетный отряд выполняет задачи в составе миссии ООН по стабилизации в ДР Конго с 2012 года.

Украинцы занимаются транспортными перевозками, огневой поддержкой наземных сил, сопровождением войск, разведкой и наблюдениями.

6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил. Поздравляют солдат и офицеров Сухопутных войск, Воздушных и Военно-морских сил. В День Вооруженных сил граждане Украины также почтили память павших на войне героев.