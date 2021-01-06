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среда, 06 января 2021 09:34

Абсолютное хамство: образовательного омбудсмена отказались обслуживать на украинском

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Украинский онлайн-магазин техники отказался обслуживать образовательного омбудсмена Сергея Горбачева на государственном языке. Кроме того, несколько раз пытались обмануть.

"То, что разбил телефон - не такая страшная беда: дисплей можно заменить. То, что долго искали приемлемый вариант рабочего ноутбука для племянницы, которая собрала деньги, а мы немного добавили - ну, бывает. А вот то, что произошло после этого, действительно огорчило: в первые дни года столкнулся с рядом неприятных случаев лжи, хамства, неуважения к законам о рекламе и защите прав потребителей. А также - что самое неприятное - с системными попытками обмануть клиента", - написал Горбачев на своей странице в Facebook.

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По словам омбудсмена, сотрудник магазина, который представился Олегом, "заявил, что украинского языка не знает и общаться на нем принципиально не станет". Также Горбачев пожаловался, что этот же магазин отказался продавать товар по цене, объявленной на сайте. Еще два сервисных центра пытались обмануть мужчину на деньги.

"Все эти недобросовестные компании принципиально игнорируют государственный язык - упрямо общаются на русском: даже тогда, когда я прошу общаться на украинском. Абсолютное хамское общение с клиентом, нежелание слушать и попытки "заткнуть рот", - рассказал Горбачев.

Автор: Скриншот с facebook.com/sivangor
  Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев пожаловался на плохое обслуживание в украинских магазинах
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев пожаловался на плохое обслуживание в украинских магазинах
Автор: Скриншот с facebook.com/sivangor
  Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев пожаловался на плохое обслуживание в украинских магазинах
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев пожаловался на плохое обслуживание в украинских магазинах
Автор: Скриншот с facebook.com/sivangor
  Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев пожаловался на плохое обслуживание в украинских магазинах
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев пожаловался на плохое обслуживание в украинских магазинах

С 16 января 2021 года украинский язык станет обязательным в сфере услуг. На нем с клиентами должны говорить работники магазинов, кафе и ресторанов, банков, заправок, спортзалов, аптек, библиотек и тому подобное. На украинском должны быть меню, ценники, маркировки, билеты, технические характеристики товаров. Допускается дублирование этой информации на других языках. За нарушение норм будут штрафовать - от 5,1 тыс. до 6,8 тыс. грн.

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06
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