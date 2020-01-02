Абомовня, гачі, єрчита - издали словарь гуцульского говора

Слова гуцульского говора собрали в словаре Фото: report.if.ua

Словарь "Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові" издали в Ивано-Франковске. В нем собрали более 7,5 тыс. слов с гуцульского говора.

"Идея у меня возникла лет 15 назад. Наш край многоэтнический, потому что на сравнительно небольшой площади живут гуцулы, бойки, опиляны, покутяни и лемки. И это диалектное разнообразие меня всегда притягивало. Хотелось создать такой труд, что может представить наш край не только в Украине", - говорит заведующий кафедрой украинского языка Прикарпатского национального университета Василий Грещук.

Гуцульский диалект наиболее распространен в художественных произведениях.

"Собранные тексты не только поэтические, но и прозаические, драматические. Эта работа требовала больших усилий. Мы не могли просто взять и написать все подряд. Чтобы сделать новый словарь и не повторяться, мы брали определенные диалектные слова, заносили их в отдельную карточку, искали авторов, их использовали.

Среди многих слов, которые должны быть для нас основой, оказалось много псевдодиалектних. То есть, диалектное - это слово, которое употребляется на определенной территории и нигде больше. А когда я встречаю его в текстах авторов со всей Украины, становится понятно, что оно не является диалектным. Их также много, поэтому в предисловии к словарю записана ремарка о псевдодиалектизмы ", - рассказывает исследователь изданию "Репортер".

В 2008, 2010 и 2012 годах происходили конференции, где подробно рассматривали все вопросы относительно содержания и печати труда. Чуть позже опубликовали первую пробную "тетрадь".

"Сегодня имеем первый том словаря. Второй также готов к печати. Средства на издание труда выделили из областного бюджета, потому что мы пошли на проект "Областная программа поддержки книгопечатания". По условиям проекту, в год может печататься только один том, поэтому вторую часть надеемся напечатать в 2020-м. Первый том начинает отсчет от буквы "А" и доходит до "Н", а во второй части соответственно продолжение - до "Я". Они не могут существовать друг без друга", - объясняет Грещук.

Проработали более 7,5 тыс. Слов, не считая вариантные формы, например, слова "Єрчита", от которого происходят "Ярований", "Єрчита", "Їрчіта", "Ярчата" - элемент декора безрукавки, который присущ Верховинском района.

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"Такую работу один человек сделать не могла, поэтому я привлек сотрудников нашей кафедры. Работы не было. Мы отдельно отмечали этнографизмы, филологическое лексику, образное употребление слов. И к каждому диалектизма дали объяснение", - говорит филолог.

По количеству употребления того или иного слова в литературе проявляется его востребованность.

"К примеру, возьмем слово "гачі". Оно является популярным и часто используется в разных авторов. Это брюки, которые вышитые из домотканого полотна и окрашены в красный или черный цвет. А дальше пример из литературы: "Перепускав послідню й тоді казав: аби тобі нічого так не шкодило й аби не була така урячна, як мої гачі ніхто не уріче". Имеется в виду овца, которую гонят через гору. Часто это слово употребляется с иронией, например, "Богач без гач".

Словарь современного украинского языка и сленга "Мислово" выбрал слово 2019 года. Им стал термин "диджитализация". Оно означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий.