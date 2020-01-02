Абомовня, гачі, єрчита - издали словарь гуцульского говора

 
Ексклюзивы
1/5
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского - эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского - эксперт
1 Просмотров: 531
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 1944
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 1926
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 513
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2934
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1008
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1539
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1080
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 747
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 4005
Фото
Все фото
6
7
2
38
6
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
Видео
Все видео
Языковой омбудсмен рассказала, когда приступит к исполнению обязанностей
Языковой омбудсмен рассказала, когда приступит к исполнению обязанностей
Языковой скандал в столичном кафе попал на видео
Языковой скандал в столичном кафе попал на видео
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
Издали уникальный словарь
Издали уникальный словарь
Интервью
1/5
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского - эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского - эксперт
1 Просмотров: 531
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2934
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 747
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1341
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1269
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
Просмотров: 63
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
четверг, 02 января 2020 17:31

Абомовня, гачі, єрчита - издали словарь гуцульского говора

  Комментировать
Абомовня, гачі, єрчита - издали словарь гуцульского говора
Слова гуцульского говора собрали в словаре Фото: report.if.ua

Словарь "Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові" издали в Ивано-Франковске. В нем собрали более 7,5 тыс. слов с гуцульского говора.

"Идея у меня возникла лет 15 назад. Наш край многоэтнический, потому что на сравнительно небольшой площади живут гуцулы, бойки, опиляны, покутяни и лемки. И это диалектное разнообразие меня всегда притягивало. Хотелось создать такой труд, что может представить наш край не только в Украине", - говорит заведующий кафедрой украинского языка Прикарпатского национального университета Василий Грещук.

Гуцульский диалект наиболее распространен в художественных произведениях.

"Собранные тексты не только поэтические, но и прозаические, драматические. Эта работа требовала больших усилий. Мы не могли просто взять и написать все подряд. Чтобы сделать новый словарь и не повторяться, мы брали определенные диалектные слова, заносили их в отдельную карточку, искали авторов, их использовали.

Среди многих слов, которые должны быть для нас основой, оказалось много псевдодиалектних. То есть, диалектное - это слово, которое употребляется на определенной территории и нигде больше. А когда я встречаю его в текстах авторов со всей Украины, становится понятно, что оно не является диалектным. Их также много, поэтому в предисловии к словарю записана ремарка о псевдодиалектизмы ", - рассказывает исследователь изданию "Репортер".

В 2008, 2010 и 2012 годах происходили конференции, где подробно рассматривали все вопросы относительно содержания и печати труда. Чуть позже опубликовали первую пробную "тетрадь".

"Сегодня имеем первый том словаря. Второй также готов к печати. Средства на издание труда выделили из областного бюджета, потому что мы пошли на проект "Областная программа поддержки книгопечатания". По условиям проекту, в год может печататься только один том, поэтому вторую часть надеемся напечатать в 2020-м. Первый том начинает отсчет от буквы "А" и доходит до "Н", а во второй части соответственно продолжение - до "Я". Они не могут существовать друг без друга", - объясняет Грещук.

Проработали более 7,5 тыс. Слов, не считая вариантные формы, например, слова "Єрчита", от которого происходят "Ярований", "Єрчита", "Їрчіта", "Ярчата" - элемент декора безрукавки, который присущ Верховинском района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Издали уникальный словарь

"Такую работу один человек сделать не могла, поэтому я привлек сотрудников нашей кафедры. Работы не было. Мы отдельно отмечали этнографизмы, филологическое лексику, образное употребление слов. И к каждому диалектизма дали объяснение", - говорит филолог.

По количеству употребления того или иного слова в литературе проявляется его востребованность.

"К примеру, возьмем слово "гачі". Оно является популярным и часто используется в разных авторов. Это брюки, которые вышитые из домотканого полотна и окрашены в красный или черный цвет. А дальше пример из литературы: "Перепускав послідню й тоді казав: аби тобі нічого так не шкодило й аби не була така урячна, як мої гачі ніхто не уріче". Имеется в виду овца, которую гонят через гору. Часто это слово употребляется с иронией, например, "Богач без гач".

Словарь современного украинского языка и сленга "Мислово" выбрал слово 2019 года.

Им стал термин "диджитализация". Оно означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Абомовня, гачі, єрчита - издали словарь гуцульского говора». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
января

На войне впервые применили изобретение украинца

Журналиста приговорили к высшей мере наказания

День открытия моста сделали выходным

Самое читаемое
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
9
 Просмотров: 24525
&quot;Новогодняя&quot; стрельба в Киеве: 5 раненых
"Новогодняя" стрельба в Киеве: 5 раненых Просмотров: 15750
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше 1 Просмотров: 14859
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
22
 Просмотров: 11979
18-летний парень погиб страшной смертью в новогоднюю ночь
18-летний парень погиб страшной смертью в новогоднюю ночь 1 Просмотров: 8299
Сьогодення
В Украине выбрали слово года-2019
В Украине выбрали слово года-2019 Просмотров: 657
Пытаются убрать украинский язык - рассказали законопроекте "слуг народу"
Пытаются убрать украинский язык - рассказали законопроекте "слуг народу" 1 Просмотров: 2034
"Это покойники" – спортсмена возмутило засилье русского языка в Буковеле
"Это покойники" – спортсмена возмутило засилье русского языка в Буковеле 5 Просмотров: 17875
Определились, как будут проверять знания языка у чиновников
Определились, как будут проверять знания языка у чиновников 1 Просмотров: 369
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке 1 Просмотров: 29547
Больше всего комментируют
11
Степану Бандере 111: 5 интересных фактов о жизни главы провода ОУН
5
КВН никогда не обыграет КГБ: Соколова раскритиковала новогоднюю речь Зеленского
3
Освободить беркутовцев значит разрушить доказательства России к преступлениям - Порошенко
3
Томос, закон о языке и победы в международных судах - Порошенко назвал главные достижения 2019-го
2
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
Голосов: 653
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua