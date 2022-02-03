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Устраивали эротику в ванной и выпячивали ягодицы - что публиковали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Устраивали эротику в ванной и выпячивали ягодицы - что публиковали в этот "нюдсочетверг"
Показывали интимные места и эротично изгибались в белье на байке - что публиковали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
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Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
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четверг, 03 февраля 2022 18:27

Устраивали эротику в ванной и выпячивали ягодицы - что публиковали в этот "нюдсочетверг"
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Еженедельно пользователи сети публикуют пикантные фото в Twitter. Делятся откровенными кадрами, подписывая их с хештегом #нюдсочетверг.

Большинство женщин, показывавших откровенные снимки, фотографировало обнаженные ягодицы и грудь. Пользователи, тоже поддержавшие эротическую традицию, позировали с голым торсом.

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Каким еще смелым контентом делились пользователи сети, собрала Gazeta.ua.

Еженедельно пользователи Twitter используют хештег #нюдсочетверг и делятся обнаженными снимками
Фото: twitter.com/doomed_olives
Еженедельно пользователи Twitter используют хештег #нюдсочетверг и делятся обнаженными снимками
Еженедельно пользователи Twitter используют хештег #нюдсочетверг и делятся обнаженными снимками
Еженедельно пользователи Twitter используют хештег #нюдсочетверг и делятся обнаженными снимками
Еженедельно пользователи Twitter используют хештег #нюдсочетверг и делятся обнаженными снимками

Нюдсочетверг - флешмоб, в котором пользователи Twitter публикуют фото в стиле ню под хештегом #нюдсочетверг и собирают комментарии. Делают это с разной целью: чтобы принять собственное тело, привлечь внимание к политическому событию или ради самовыражения.

До появления нюдсочетвергов уже существовали обозначения для "обнаженных" дней недели. Периодически в англоязычном Twitter пытались устроить Национальный день нюдсов. В этот день каждый мог попросить нюдсы и получить их в личные сообщения. Впервые такое провели в 2012 году в сети. Проблема заключалась в том, что таких дней нюдсов было около 10, и проводили их в разное время.

Впервые хештег #нюдсочетверг использовал блогер Алексей в конце января 2020 года. Но тогда речь шла не о публичных фото, а чтобы отправлять в личные. Весной 2020-го флешмоб приобрел популярность. Пользователи сети начали публиковать свои самые пикантные кадры.

Одной из причин стало начало пандемии: на фоне этого агентство Khoros зафиксировало резкий скачок популярности слов "нюдс" и "дикпик" (фотография мужского полового органа, присылаемая файлом на телефон или личным сообщением в соцсетях. - Gazeta.ua). В Twitter эти слова использовали чаще на 384%, чем обычно.

Участники нюдсочетверга не всегда полностью раздеваются. Чаще всего публикуют фото в нижнем белье или сарафане с приспущенной бретелькой, поднятой юбкой или футболкой и т.д.

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Дата
03
февраля

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