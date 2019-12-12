Украина вновь вошла в 20-ку самых больших любителей порно в мире

Самый больший порносайт в мире Pornhub опубликовал статистику за 2019 год.
Украина осталась в списке активных пользователей.
Она сохранила за собой 16 позицию в топ-20 стран с наибольшим ежедневным трафиком в Pornhub. Такое место Украина занимала и в прошлом году.
С 2017 году мы поднялись в рейтинге на 11 позиций.
В Украине самой большей популярностью среди порнозвезд пользовалась Лана Роудс. За ней Николь Энистон и Эльза Жан.
США, по-прежнему остаются страной с наибольшим ежедневным трафиком в Pornhub. Далее следует Япония и Соединенное Королевство Великобритании.
Новичком в топ-20 стран в этом году - Таиланд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы зарабатывали на порно 3 млн грн в месяц
В 2019 году в Pornhub загрузили более 6,83 миллиона новых видео. Это рекордное количество по сравнению с прошлыми годами.
93% сайтов для взрослых не защищают данные своих пользователей.
Социальная сеть Facebook, поисковик Google и базы данных Oracle отслеживают и собирают порно, которое смотрят их пользователи.
Комментарии