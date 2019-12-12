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четверг, 12 декабря 2019 02:13

Украина вновь вошла в 20-ку самых больших любителей порно в мире

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Украина вновь вошла в 20-ку самых больших любителей порно в мире
Самый большой порносайт Pornhub опубликовал статистику за 2019 год. Фото: pixabay.com

Самый больший порносайт в мире Pornhub опубликовал статистику за 2019 год.

Украина осталась в списке активных пользователей.

Она сохранила за собой 16 позицию в топ-20 стран с наибольшим ежедневным трафиком в Pornhub. Такое место Украина занимала и в прошлом году.

С 2017 году мы поднялись в рейтинге на 11 позиций.

В Украине самой большей популярностью среди порнозвезд пользовалась Лана Роудс. За ней Николь Энистон и Эльза Жан.

США, по-прежнему остаются страной с наибольшим ежедневным трафиком в Pornhub. Далее следует Япония и Соединенное Королевство Великобритании.

Новичком в топ-20 стран в этом году - Таиланд.

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В 2019 году в Pornhub загрузили более 6,83 миллиона новых видео. Это рекордное количество по сравнению с прошлыми годами.

93% сайтов для взрослых не защищают данные своих пользователей.

Социальная сеть Facebook, поисковик Google и базы данных Oracle отслеживают и собирают порно, которое смотрят их пользователи.

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