Ученые определили, что в людях самое сексуальное

Ученые опросили 2740 респондентов о сексе. Фото: onashem.mediasole.ru

Ученые узнали на что люди обращают внимание, когда выбирают сексуального партнера.

Для этого провели специальное исследование и опросили 2740 респондентов из 6 стран, пишет iod.media.

Представители развитых государств при выборе романтического партнера оценивают его гибкие, социально заданные параметры внешности. Речь идет об одежде или определенные особенности поведения.

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А вот в менее развитых странах люди скорее предпочитали основным биологическим параметрам: запах, коже, фигуре.

Украинцы заняли первое место в рейтинге самых сексуальных наций мира в онлайн-опросе, который провела компания Big 7 Travel. Опросили около полутора миллиона человек.