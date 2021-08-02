Семь золотых правил, чтобы сохранить понимание в паре

Не всегда представление о любви и ее проявление соответствуют действительности. Фото: pixabay

Чтобы сохранить взаимопонимание в паре, любви и страсти бывает недостаточно.

Есть определенные правила, благодаря которым это точно удастся, пишет Cosmopolitan.

"Понять, что каждый любит по-своему"

Не всегда представление о любви и ее проявление соответствуют действительности. Кто-то может дарить подарки и кричать о влюбленности на весь мир. Но некоторые считают, что счастье любит тишину. Поэтому надо принять своего партнера таким, какой он есть.

"Различать любовь и зависимость"

Пара может быть вместе десятки лет. Они будут чувствовать друг к другу страсть, уважение, понимание или симпатию, но не любовь. Чтобы распознать, надо спросить себя, есть ли в отношениях ощущение счастья, и ответить честно.

"Не жертвовать собой ради партнера"

Жертвенность и компромиссы - это разные вещи. Первое о том, что приходится отказываться от своих интересов или выбора, чтобы сделать приятно любимому человеку. Но это не правильно. Компромиссы - это варианты, которые пара вместе ищет, чтобы решить проблему. Они помогают укрепить отношения, а жертвенность вызывает разногласия, недомолвки и ссоры.

"Прислушиваться к себе"

Интуиция часто точно подсказывает, как поступить в каждой конкретной ситуации. Поэтому лучше не обсуждать личную жизнь с подругами или мамой, спрашивать у них совета и обмениваться с кем-то опытом. Лучше закрыть глаза и поговорить с собой.

"Чаще говорить с партнером"

Общаться не только о делах и будничных заботах, но и о чувствах и переживаниях. Стоит спрашивать, что беспокоит или интересует, что важно или что хочется выразить. А еще нужно обязательно озвучивать свои желания и в постели тоже.

"Находить время только для себя"

Партнеры должны отдыхать друг от друга, даже если отношения очень счастливые. Поэтому должно быть время на свои занятия и интересы.

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"Уважать чувства и позицию партнера"

Необязательно мыслить одинаково, но надо стараться давать право партнеру на собственное мнение и уважать его.

Психологи выяснили новое условие для того, чтобы отношения были счастливыми. Оно заключается в том, что влюбленным необходимо поровну разделять власть в отношениях. К эксперименту привлекли 181 гетеросексуальную пару, которая жила вместе не менее месяца. Пары были от 18 до 71 года, а отношения в среднем длились восемь лет.