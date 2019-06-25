Сексолог назвала лучшее место для секса дома. Фото: practice.com

Когда дело доходит до секса, большинство пар сохраняют свои интимные моменты в спальне. По словам британского сексолога Шаґзади Ґарпер, эта часть помещения - не лучшая для секса. Когда речь идет о сжигании калорий, наиболее эф половой акт будет на кухне.

"Кухня - лучшая комната для секса. Кухонный стол или столешница, которые здесь - всегда удобная опора. Также можно заниматься сексом на стуле: мужчины садится, а женщина должна как бы" оседлать "его", - говорит эксперт для Mirror.

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По данным исследований, энергичный 30-минутный секс позволяет мужчине сжечь 101 калорию, а женщине - 69.

Иногда хочется как-то разнообразить интимную жизнь, но нет акробатических навыков. Секс-эксперты издания Cosmo поделились, как можно улучшить привычные позы в сексе.