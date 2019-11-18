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Пробемний брутальный секс: назвали признаки проблемных отношений

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Пробемний брутальный секс: назвали признаки проблемных отношений
Для женщин, которым нравятся мужчины, живущие по своим правилам, есть вероятность встретить опасного любовника Фото: UkrMedia

Эксперты объяснили, с каким мужчиной секс может быть опасным. Люди, равнодушные к комфорту другие, не будут обращать внимание и на протесты в постели.

Для женщин, которым нравятся мужчины, живущие по своим правилам, есть вероятность встретить опасного любовника. Он принесет немало проблем. Психологи назвали несколько признаков, по которым можно оценить уровень опасности, передает УНИАН.

Делает все по-своему. Чаще всего женщину ждет разочарование, когда в постели выясняется, что мужчина не собирается проявлять уважение к ней, делая только то, что нравится ему. Нередко наносит физический и психологический вред партнерше.

Мужчина продолжает добиваться, даже тогда, когда ему сказали "нет". В кино такие ситуации романтизируют: мужчину отвергли, но он не бросает попыток добиться женщину, и в итоге она сдаётся. В жизни такое поведение говорит о невнимательности к чужим чувствам.

Любит унижения. Если мужчина предпочитает сексуальные действия, которые приносят боль и неприятные ощущения, это расстройство. Откажитесь от контактов с таким человеком. Отправляйтесь на поиски партнера, который будет думать о вас во время секса не меньше, чем о себе.

Избегает общения в шумных компаниях. Конечно, есть люди, которым трудно собраться, оказавшись среди людей. Но бывает, что человек в принципе пренебрегает общением, его не волнуют чувства других людей и в принципе, что о нём могут подумать. Также не лучший кандидат на место в вашей постели. Помните, что человек, равнодушный к комфорту других людей, не будет обращать внимание и на ваши протесты в постели.

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Отказы его возбуждают. Как правило, мужчине достаточно одного отказа, чтобы прекратить давить. Но если вы отказали и не один раз, а он не может остановиться, считая, что должен "пробить броню недоступности". Чаще всего такое поведение говорит о склонности к насилию.

В Киеве осудили николаевца, который во время секса убил женщину током. А потом задушил ее дочь, чтобы скрыть преступление. Мужчина утверждает, что применить ток во время секса предложила сама партнерша "с целью удовлетворения половой страсти".

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