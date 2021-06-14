Почему пары перестают заниматься любовью

Как разнообразить супружеский интим? Фото: Cosmopolitan

Любовь и интимные отношения разрушает не быт, а банальная скука в сексе. Это утверждение любят сексологи и часто используют семейные психологи при разрешении конфликтных ситуаций между супругами. Буря гормонов и молодая страсть затмевают все мелкие и крупные проблемы, оставляя только светлое чувство счастья быть с любимым человеком. Но проходят годы, и на первый план выходит быт, не потому что он становится доминирующим в отношениях пары, а потому что интим как основа тесной психоэмоциональной связи становится второстепенным.

Скучный секс – отсутствие желания

Сколько раз вы готовы просмотреть самый любимый фильм или прочитать самую интересную для вас книгу в течение месяца? Скорее всего, все это вам быстро наскучит и станет скорее наказанием, чем удовольствием. Ровно так же происходит и с самыми искусными эротическими ласками и техниками, которые когда-то покорили вашу вторую половинку.

Желание новизны и разнообразия естественно для любого человека. Это касается и интимной жизни. Отсутствие реализованных сексуальных фантазий приводит к неудовлетворенности в сексе, а следом приходит и поиск реализации своих несбывшихся желаний на стороне. В этом кроется причина большинства супружеских измен.

Как разнообразить супружеский интим

• Ролевые игры. В секс-шопах масса самых вожделенных сексуальных образов – от сексапильной медсестры до властной и бескомпромиссной бизнес-леди, от соблазнительного официанта до мужественного пожарника, полисмена или супергероя.

• Эротический массаж с возбуждающими маслами и ароматическими свечами станет отличной прелюдией и качественно разнообразит ваш привычный секс.

• БДСМ аксессуары и костюмы. Это может показаться слишком радикальным, но не спешите отказываться от идеи побыть героями фильма "50 оттенков серого". Начните просто с повязки на глаза, наручников, нежной шлепалки и латексного белья, а дальше, возможно, вы раскроетесь по полной и получите то, о чем давно мечтали в тайне даже от самого себя.