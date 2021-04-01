Писателя обвинили в гомосексуализме

Оскар Уайльд получил наказание за гомосексуализм. Фото: pixabay

5 апреля 1895 года английский писатель Оскар Уайльд проиграл в суде дело по обвинению маркиза Куинсберри. Он был разгневан дружбой своего сына, лорда Альфреда Дугласа, с Уайльдом и обвинил его в гомосексуализме.

Уайльда признали виновным в "непристойных отношениях с мужчиной" и приговорили к каторге. Количество доказательств, собранных против него, заставила его объявить покорно "но именно я обвинитель по этому делу".

Присутствующие на суде так смеялись, что судья пригрозил очистить зал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Оскара Уайльда одевали платье и называли "она"

Обвинитель спросил у Уайльда: "Не может приверженность художника к Дориана Грея натолкнуть обычного человека на мысль, что художник испытывает к нему влечение определенного рода?" На что Уайльд ответил: "Мысли обычных людей мне неизвестны".

"Бывало так, что вы сами безумно восхищались молодым человеком?" - продолжал обвинитель. Уайльд отвечал: "Безумно - никогда. Я предпочитаю любовь - это более высокое чувство".

Карсон, товарищ из Дублина, который одновременно с писателем посещал Тринити-колледж, допросил его о том, как он воспринимал нравственное содержание своих произведений. Уайльд заявил, что произведения искусства не могут быть нравственными или безнравственными, а только хорошо или плохо сделаны, и только "скоты и невежды", чьи взгляды на искусство "крайне ограничены", могут делать такие суждения об искусстве.

Во вступительной речи в защиту Карсон объявил, что он разыскал несколько мужчин-проституток, которые должны свидетельствовать, что они занимались сексом с Уайльдом. По совету адвокатов тот прекратил судебное преследование.

После того как писатель ушел из суда, выдали ордер на его арест по обвинению в содомии и развратных действиях. Уайльд был в неволе от 25 мая 1895-го до 18 мая 1897 года.

После суда знакомые Оскара Уайльда отвернулись от него. Жена подала на развод и сменила фамилию. После тюрьмы Оскар выехал в Париж. Там через 2,5 года умер от менингита.