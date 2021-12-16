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четверг, 16 декабря 2021 17:51

Обмотались гирляндой и прикрывали голый бюст пленкой - что показывали в этот "нюдсочетверг"
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Еженедельно пользователи Twitter публикуют пикантные фото в сети. Снимки подписывают, используя хэштег #нюдсочетверг.

Ради эротического контента участники флешмоба не всегда позируют голыми. Большинство пользователей сети показываются в нижнем белье.

Gazeta.ua собрала самые эффектные фотографии принявших участие в смелой традиции.

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Еженедельно пользователи Twitter используют хештег #нюдсочетверг и делятся обнаженными снимками
Фото: twitter.com/Kei_Takasugi
Еженедельно пользователи Twitter используют хештег #нюдсочетверг и делятся обнаженными снимками
Еженедельно пользователи Twitter используют хештег #нюдсочетверг и делятся обнаженными снимками
Еженедельно пользователи Twitter используют хештег #нюдсочетверг и делятся обнаженными снимками
Еженедельно пользователи Twitter используют хештег #нюдсочетверг и делятся обнаженными снимками

Нюдсочетверг - флешмоб, в котором пользователи Twitter публикуют фото в стиле ню под хештегом #нюдсочетверг и собирают комментарии. Делают это с разной целью: чтобы принять собственное тело, привлечь внимание к политическому событию или ради самовыражения.

До появления нюдсочетвергов уже существовали обозначения для "обнаженных" дней недели. Периодически в англоязычном Twitter пытались устроить Национальный день нюдсов. В этот день каждый мог попросить нюдсы и получить их в личные сообщения. Впервые такое провели в 2012 году в сети. Проблема заключалась в том, что таких дней нюдсов было около 10, и проводили их в разное время.

Впервые хештег #нюдсочетверг использовал блогер Алексей в конце января 2020 года. Но тогда речь шла не о публичных фото, а чтобы отправлять в личные. Весной 2020-го флешмоб набрал популярность. Пользователи сети начали публиковать свои самые пикантные кадры.

Одной из причин стало начало пандемии: на фоне этого агентство Khoros зафиксировало резкий скачок популярности слов "нюдс" и "дикпик" (фотография мужского полового органа, присылаемая файлом на телефон или личным сообщением в соцсетях. - Gazeta.ua). В Twitter эти слова использовали чаще на 384%, чем обычно.

Участники нюдсочетверга не всегда полностью раздеваются. Чаще всего публикуют фото в нижнем белье или сарафане с приспущенной бретелькой, поднятой юбкой или футболкой и т.д.

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16
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