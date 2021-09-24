Когда начинать интимную жизнь после родов

Перед выпиской молодую маму дежурный врач-гинеколог обязан проинструктировать по послеродового секса. Фото: pixabay

Ребенок меняет привычный темп жизни родителей и их интимную жизнь.

После родов желание интимной близости к каждой женщине возвращается, но в разное время, пишет nashamama.

Иногда у супругов секс происходит уже через 10-14 дней после родов, потому что так хочет женщина. А порой интим позволяют даже врачи, но у женщины нет желания.

Перед выпиской молодую маму дежурный врач-гинеколог обязан проинструктировать по поводу послеродового секса. Если роды были нормальные, то не следует заниматься сексом 6-8 недель. За это время преимущественно восстанавливаются детородные органы. Если роды протекали естественно и без каких-либо осложнений, матка достигает прежних размеров и целостность тканей восстанавливается как раз к концу шестой недели после родов. При кесаревом сечении или осложненных родах, сексом нельзя заниматься 10-14 недель.

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Первые 1,5-2 месяца после родов нельзя заниматься сексом, потому что место крепления плаценты к стенке матки - это практически открытая рана, и во время секса большой риск кровотечения. Также половые пути в первый месяц после родов очень уязвимы перед инфекциями, которые легко проникают в матку, угрожая серьезным воспалением.

Занятия сексом по взаимному согласию не только доставляет удовольствие, но и улучшает самочувствие и здоровье. Есть 15 причин, чтобы заниматься любовью чаще. Одна из них - поднимает иммунитет. При регулярном сексе активизируется уровень иммуноглобулина А, который защищает от простуд и вирусов.