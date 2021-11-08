Как выбрать фаллоимитатор и не разочароваться: 5 рекомендаций

Статистика любого секс-шопа подтверждает, что фаллоимитаторы — один из самых ходовых товаров. Использовать их могут люди любой ориентации и сексуальных предпочтений.

Консультанты секс-шопа Шуры-Муры рассказали, как правильно выбрать фаллоимитатор

И так как спрос всегда рождает предложение, выбор фаллосов огромен. В крупном секс-шопе вы сможете подобрать идеальную игрушку, удовлетворяющую вас своим внешним видом и ценой.

Консультанты секс-шопа Шуры-Муры составили исчерпывающий перечень советов, как правильно выбрать фаллоимитатор и не разочароваться.

Размер фаллоса имеет значение

Фаллоимитаторы можно использовать для вагинального и анального проникновения. Помните, что во втором случае лучше подобрать игрушку поменьше, особенно если это будет ваш первый раз.

Любителям погорячее можно внимание и на более внушительные фаллосы — длинные и толстые игрушки принесут особое удовольствие благодаря ощущению предельной заполненности. Для самых смелых в наличии есть фаллоимитаторы для фистинга — их диаметр превышает 5 см, что требует особой подготовки и аккуратности во время стимуляции.

Выбирая фаллос трезво оценивайте свои возможности и желания. Больше — не всегда значит лучше.

Реализм VS креативность

Наверняка, первым, что придёт вам в голову при слове "фаллоимитатор" будет реалистичная телесная игрушка с мошонкой и приятным рельефом в виде вен. Любителям стимуляции, максимально приближённой к настоящему половому акту, действительно стоит обращать внимание на подобные экземпляры.

Однако ассортимент секс-шопов не ограничивается только ими. Если вы хотите поэкспериментировать со способами получения удовольствия, рекомендуем следующие варианты:

• дизайнерские фаллосы с необычными изгибами;

• двухсторонние или двойные фаллоимитаторы;

• креативные дилдо (в виде банана, огурца, мороженого)

Консультанты секс-шопа Шуры-Муры рассказали, как правильно выбрать фаллоимитатор

Женские радости от изогнутого фаллоимитатора

Удовольствие от секса и достижение оргазма женщиной — это полностью заслуга клитора, который намного больше видимой своей части. Во время проникновения стимулируются ножки клитора, которые опоясывают влагалище.

Легендарная точка G, представляющая собой небольшую эрогенную зону на передней стенке влагалища, также обязана своей чувствительностью клитору и скоплению нервных окончаний вокруг уретры. Именно поэтому многие женщины предпочитают изогнутые на конце фаллоимитаторы. Совмещая фаллос для точки G с наружной стимуляцией клитора можно достигнуть поразительно мощного оргазма.

Фаллоимитатор на все случаи жизни

Если вы любите экспериментировать со сменой позиций, а также жаждете освободить руки в процессе, обратите внимание на фаллосы, основание которых выполнено в виде надёжной присоски.

Зачастую такие игрушки также могут быть совместимы с системой для крепления страпонов O-Ring, что оценят пары любящие периодическую смену позиций.

Консультанты секс-шопа Шуры-Муры рассказали, как правильно выбрать фаллоимитатор

Фаллос, от которой не оторваться

Важным фактором удовольствия от проникновения является материал, из которого изготовлен фаллоимитатор. Если вы любите более реалистичные ощущения обращайте внимание на мягкий силикон или бархатистую киберкожу.

Более острые ощущения смогут подарить твёрдые, не упругие игрушки, например, фаллосы из стекла.