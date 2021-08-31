Как рассказывать в интернете о сексе

В вопросах интимной жизни нужно быть осторожными. Фото: pixabay

Самое сложное в ведении блога о сексе в интернете является то, что автора могут заблокировать.

Поэтому надо заменять стоп-слова другими, как "секс" на "кекс", советует сексолог Наталья Ежова.

Можно менять буквы в словах, например, одну-две в слове на какие-то иероглифы или смайлики, по ее словам.

"Также нельзя писать в грубой и вульгарной форме. Нужно быть максимально дипломатичным и деликатным пользователем. Тема - табуирована и закрыта. О интимных вещах следует говорить максимально нежно и аккуратно, чтобы не вызвать у аудитории отвергание", - говорит Ежова.

Блогерам стоит объяснять аудитории, что интим зависит от каждого из них. Также следует проговаривать правила интимной жизни.

"Здесь есть много заболеваний, других рисков и неприятных ситуаций - аборты, изнасилование. Важно проговаривать основные пункты-правила".

Специалист советует заботиться о психологическом здоровье.

"В Советском Союзе нам навешивали много стереотипов и запретов. Сейчас нужно аккуратно объяснять, что интимная тема - не плохая и грязная, а просто скрытая и нежная. Это важная часть нашей жизни, к которой нужно подходить аккуратно".

Еще надо использовать игру и шутки.

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"Смех в этой теме расслабляет и дает больше свободы. Через шутки и улыбку люди лучше воспринимают информацию и в дальнейшем ее применяют".

Чаще всего пары расстаются, потому что устали друг от друга. Но иногда причиной становится то, что человек теряет интерес к женщине. К этому приводят много факторов, например, когда партнерша начинает худеть, а ее партнер нет. В этом случае интерес теряют оба.